Почему пожары в Лос-Анджелесе оказались такими разрушительными?

По словам синоптика Би-би-си Сары Кит-Лукас, по крайней мере на ближайшую неделю дождей в этом районе не предвидится.

Хотя ожидалось, что в пятницу и субботу ветры немного ослабнут, синоптики предупредили, что в воскресенье и понедельник они снова усилятся.

Был ли Лос-Анджелес готов к таким пожарам?

Пожар. Фото: Getty Images

Политический спор о готовности города к пожарам разгорелся после того, как выяснилось, что у некоторых пожарных служб пересохли шланги.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом призвал провести независимое расследование, чтобы выяснить, почему расположенное в городе водохранилище Санта-Инес было закрыто на ремонт и пустовало в момент пожара.

«Потеря подачи воды из пожарных гидрантов, вероятно, помешала усилиям по защите некоторых домов и эвакуационных коридоров», - написал он.

Перед началом пожаров начальник пожарной службы Лос-Анджелеса в своей служебной записке предупредил, что сокращение бюджета мешает департаменту реагировать на чрезвычайные ситуации.

При этом в субботу начальник пожарной службы округа Лос-Анджелес Энтони Марроне опроверг информацию о том, что его департамент не был готов к возгораниям.

«Я сделал все возможное, чтобы убедиться, что у нас было достаточно персонала и ресурсов до того, как вспыхнул первый пожар», - сказал он.

«К этой катастрофе привело не отсутствие подготовки или принятия решений. Это было стихийное бедствие», - добавил Марроне.