Запланированное на февраль отключение электросистем стран Балтии от общей сети с РФ и недавние диверсии против подоводных электрокабелей породили чуть ли не апокалиптические разговоры о проблемах с надежностью электроснабжения Эстонии. Валерий Сайковский замечает, что обсуждение целей развития нашей энергетики словно получило новый импульс.
ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ ⟩ Диверсии и отключение от электросистемы РФ: входит ли эстонская энергетика в период повышенного риска?
Проблемы энергетики стали настолько актуальны для всех, что в течение суток я получил и приглашение в эфир для их освещения, и возможность написать об этом мнение на портале. Телеэфир прошел 8 января (программа «Эпицентр» на ETV+), после которого писать об этом мнение стало и легче, и интереснее.
После эфира можно констатировать основательный интерес политиков и экспертов к теме, в том числе - в разрезе корректировки направлений развития эстонской энергетики. Необходимый для этого полный спектр компетенций от министров до узких специалистов в области электростанций и режимов электросетей в студии был налицо.
Повреждены два электрических и четыре кабеля связи. День-два были проблемы, которые ощущались моими знакомыми, мне же лично это неудобств не доставило. Адаптировавшись после первого шока, страна погрузилась в неизбежный в таких случаях постапокалиптический анализ.
По роду деятельности я подробно знаю технические вопросы аварий в электросетях, реагирования электростанций на аварийные ситуации и историю перехода электросистем балтийских стран на новую синхронизацию (с западноевропейской системой вместо российской).
В студии был признанный эксперт в области энергетики Игорь Крупенский, который узко специализирован на большой энергетике в части нюансов использования разных видов топлива и их влияния на стоимость энергии. Правительство представляла Кристина Каллас (она оказалась на удивление прилично подготовлена к специфической теме). Оппозицию представляли центрист Андрей Коробейник и «зеленый» Олев-Андрес Тинн.
Замечу, что привычная центристская позиция, что во всех проблемах страны виноваты реформисты, прозвучала и в этом эфире. «Зеленая» позиция за все хорошее против всего плохого тоже не изменилась. Подробнее на политическую составляющую больше эфира обращать внимания не собираюсь.
Так ли уж страшен «черт» повреждения подводных кабелей
Есть два варианта повреждений: металлическое короткое замыкание и невозможность дальнейшей эксплуатации из-за «тока утечки». Первый вариант самый простой и легко устраняемый. Замыкание через металл означает токи в сотни-тысячи ампер. Это может превратить кабельную электроустановку в груду металлолома, но…
Если системы защиты более-менее в порядке, в такой ситуации гарантировано быстрое реагирование, сотые доли секунды. Второй вариант требует хороших систем контроля и дает возможность даже совещание спокойно провести о целесообразности аварийного отключения. Любые высоковольтные линии дают утечки в десятки ампер.
Малейшее загрязнение изоляторов или даже промышленные загрязнения воздуха приводят к появлению токов утечки на ЛЭП. Целесообразность отключения регулируется нормами для конкретных напряжений, допускающими потери определенного уровня.
Если же речь идет о кабелях подводных, то их приходится снабжать специальными устройствами контроля и об их утечках диспетчер знает в режиме реального времени. В кабелях высокого напряжения малейшее повреждение наружной оболочки становится проблемой.
Но в ситуации наших последних аварий, в воде, с активным участием человека, налицо оба варианта. В подобных случаях на первом этапе начинаются утечки, а на втором - повреждение переходит в «любимое» для электриков короткое замыкание. Хотя в реальности до этого не доходит, и аварийное отключение происходит ранее. К сожалению, в последних событиях трудно было что-то предвидеть и предотвратить. Не зря финны просто взяли под охрану оставшийся в работе кабель.
С синхронизацией проблем быть не должно
И в упоминаемом эфире, и среди общественности были опасения по поводу влияния в будущем новой синхронизации на надежность электроснабжения. Спешу успокоить, проблемы синхронизации имеют иную природу. Нужны какие-то совсем неудачные совпадения при срабатывании разных видов автоматики, чтобы возникла проблема.
Вероятность проблем с синхронизацией на порядок меньше. В 1980-х студенты-энергетики ТПИ изучали такие проблемы на примере произошедшего в США в июле 1977 года. Следующая серьезная авария произошла там в 2003 году (на Канаду тоже повлияло). Как видите, проблемы случаются даже не каждое десятилетие, а то и реже. Будем надеяться, что мы везучие.
Поводом успокоиться может быть и то обстоятельство, что переход на синхронизацию «с западом» начался еще в 2017 году и предусматривал основательные подготовительные мероприятия, в том числе - установку дополнительного оборудования для обеспечения системного резерва на электростанции в Аувере. Установленная система прошла все необходимые испытания и была летом сертифицирована на международном уровне.
Что успокаивает в нынешней ситуации и цена проблем
Реакции на последние аварии радуют отсутствием политизации при решении проблем. В ходе эфира выяснилось, что принято решение правительства о строительстве новых резервных мощностей 500 кВт на газе. Учитывая общую мощность в Эстонии 1500-1600 МВт, резерв 500 кВт делает возможным решение всех проблем к 2027 году.
Неожиданно основательно в эфире была обсуждена тема сохранения сланца для генерации и энергетики вообще. В ходе передачи 93% зрителей по телефону высказались за сохранение использования сланца в энергетике. Мною была высказана точка зрения, что нынешние проблемы - во многом следствие спешки с отказом от сланца.
Сейчас планы откорректированы и новые сроки (2035 - отказ от сланца в энергетике и 2040 - в экономике в целом) более разумны. Не было в студии и противников использования сланца для резервных мощностей.
На обсуждение атомной энергетики времени не хватило. Повторю свое ранее высказанное мнение.
Атомная энергетика: сейчас и вообще
Над атомной энергетикой по-прежнему нависает тень Чернобыля. Для многих большая проблема рационально относиться к теме строительства у нас АЭС. Прошу все-таки это сделать.
Два главных довода в пользу того, чтобы не бояться мирного атома. При современном уровне автоматизации, который приблизился к освоению искусственного интеллекта, повторение аварии маловероятно. Важно понимать простые реалии, что атомные станции по сложности это не подобие космических кораблей, а на 75-80% обычные электростанции, которые мы успешно эксплуатируем многие десятилетия.
Некоторым эстоноземельцам кажется проблемой квалификация персонала для обслуживания АЭС. Но тут обращаю внимание, что наши энергетики учились на примере самой большой и сложной энергосистемы в мире. Поверьте, что освоить компактные современные контейнеры с автоматическим управлением проблемой не станет, особенно учитывая успехи Эстонии в ИТ-технологиях.
Также обращаю внимание, что альтернатива этому - не самый экологичный сланец, «балтийский» газ и энергетика на сжигании мусора. Времени на подготовку к мирному атому у нас более чем достаточно.
Что год 2025 нам готовит
Попробуем пережить этот год без новых форс-мажоров на Балтике, а планы реализовывать осмотрительно, без суеты и спешки. Пусть переход к новой синхронизации пройдет без сюрпризов. Покажем остальной Европе чудеса единства общества и привычные для остального мира успехи в образовании и освоении инноваций.