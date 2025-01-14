ВАЛЕРИЙ САЙКОВСКИЙ Диверсии и отключение от электросистемы РФ: входит ли эстонская энергетика в период повышенного риска?

С синхронизацией проблем быть не должно

И в упоминаемом эфире, и среди общественности были опасения по поводу влияния в будущем новой синхронизации на надежность электроснабжения. Спешу успокоить, проблемы синхронизации имеют иную природу. Нужны какие-то совсем неудачные совпадения при срабатывании разных видов автоматики, чтобы возникла проблема.

Вероятность проблем с синхронизацией на порядок меньше. В 1980-х студенты-энергетики ТПИ изучали такие проблемы на примере произошедшего в США в июле 1977 года. Следующая серьезная авария произошла там в 2003 году (на Канаду тоже повлияло). Как видите, проблемы случаются даже не каждое десятилетие, а то и реже. Будем надеяться, что мы везучие.

Поводом успокоиться может быть и то обстоятельство, что переход на синхронизацию «с западом» начался еще в 2017 году и предусматривал основательные подготовительные мероприятия, в том числе - установку дополнительного оборудования для обеспечения системного резерва на электростанции в Аувере. Установленная система прошла все необходимые испытания и была летом сертифицирована на международном уровне.

Что успокаивает в нынешней ситуации и цена проблем

Реакции на последние аварии радуют отсутствием политизации при решении проблем. В ходе эфира выяснилось, что принято решение правительства о строительстве новых резервных мощностей 500 кВт на газе. Учитывая общую мощность в Эстонии 1500-1600 МВт, резерв 500 кВт делает возможным решение всех проблем к 2027 году.