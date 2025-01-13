Таллинн призывает участников дорожного движения к осторожности в условиях снегопада

По словам заместителя руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элари Удама, партнеры департамента и районных управ, с которыми заключены договоры, днем и ночью работают над тем, чтобы улицы и пешеходные зоны были как можно более чистыми. «Все городские дороги и улицы обслуживаются в зависимости от степени их приоритетности», - сказал Удам и добавил, что за последние сутки была проделана большая работа по борьбе со снегом и гололедицей.

В минувшие выходные в уборке и обслуживании улиц было задействовано в среднем 174 машины и 135 бригад в день. Для борьбы с гололедицей использовано около 885 тонн хлоридов, 8,72 тонны хлоридного раствора и 65 тонн гранитной крошки. За выходные из города вывезено более 6200 м³ снега, всего из города вывезено более 25 000 м³ снега.

«Тем не менее участникам дорожного движения следует учитывать, что на сто процентов смягчить сложные погодные условия невозможно. Поэтому мы просим всех быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность как себе, так и другим, - сказал Удам. - Призываем горожан проявлять терпение и не забывать о своей безопасности. Водители должны выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям, и избегать резких маневров. А пешеходам стоит носить обувь, которая поможет справляться с гололедицей».

Город Таллинн будет убирать снег и бороться с гололедицей до тех пор, пока этого требуют погодные условия. Дополнительная информация приведена на сайте www.tallinn.ee/ru/lumi.