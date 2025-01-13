За последние три месяца прошлого года больше всего пожертвований собрала непарламентская Партия правых. 2024 год оказался крайне неудачным для партии «Ээсти 200» - как с точки зрения уровня поддержки, так и в плане пожертвований.
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ГРАФИКИ ⟩ Партия правых получила больше всего пожертвований в четвертом квартале, а «Ээсти 200» завершила год неудачно
Партия правых получила 60 000 евро от Райна Лыхмуса и 30 000 евро от Рауля Кирьянена. Рекордное пожертвование за квартал сделал Парвель Пруунсильд, который перечислил партии «Отечество» 100 000 евро.