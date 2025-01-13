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ГРАФИКИ Партия правых получила больше всего пожертвований в четвертом квартале, а «Ээсти 200» завершила год неудачно

Перевод: Сергей Светлов
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Партия правых.
Партия правых. Фото: Konstantin Sednev

За последние три месяца прошлого года больше всего пожертвований собрала непарламентская Партия правых. 2024 год оказался крайне неудачным для партии «Ээсти 200» - как с точки зрения уровня поддержки, так и в плане пожертвований.

Партия правых получила 60 000 евро от Райна Лыхмуса и 30 000 евро от Рауля Кирьянена. Рекордное пожертвование за квартал сделал Парвель Пруунсильд, который перечислил партии «Отечество» 100 000 евро.

Крупнейшее пожертвование Социал-демократической партии (СДПЭ) за квартал сделал Лаури Паэвеэр (5000 евро). Неэме Тамминен пожертвовал по 10 000 евро как Партии правых, так и Партии реформ.

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