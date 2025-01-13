В выходные работало более 200 аварийных бригад Elektrilevi, во вторник свет вернут во все дома

Снежная буря, обрушившаяся на всю Эстонию в субботу, привела к повсеместным отключениям электроэнергии на материковой части Эстонии. Больше всего перебоев было в Тартуском, Вильяндиском, Пыльваском уездах, а также в Вирумаа. В компании Elektrilevi была созвана кризисная комиссия, задействован добровольный кризисный резерв.

Снежной бурей, продолжавшейся почти сутки, было повалено на линии электропередачи большое количество деревьев, сломано множество веток, что привело к обрыву проводов и вызвало массовые отключения электроэнергии в нескольких районах материковой части Эстонии. Больше всего снега выпало в Вирумаа - 31-51 сантиметр, но и в других частях материковой Эстонии высота снежного покрова местами достигала 23-37 сантиметров.

«В течение последних двух суток более двухсот человек работали над устранением последствий снежной бури, благодаря их самоотверженной работе удалось ликвидировать большую часть аварийных отключений. К сожалению, обильный снежный покров, глубокие сугробы затрудняют передвижение и доступ бригад к месту аварий, что замедляет скорость ремонта. Мы надеемся, что все повреждения в сети среднего напряжения, вызванные снежной бурей в выходные дни в Вильяндиском, Валгаском, Пыльваском, Йыгеваском, Тартуском уездах и в Вирумаа, будут устранены в течение дня в понедельник, а последние повреждения в сети низкого напряжения в Йыгеваском, Тартуском уездах и в Вирумаа - в течение дня во вторник», - сказал председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Описание подготовки населения к кризисным ситуациям можно найти на сайте olevalmis.ee.