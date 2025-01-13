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Эмайыги местами вышла из берегов: в Тарту затопило пешеходную дорожку под мостом

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В понедельник река Эмайыги затопила пешеходную дорожку под мостом Кроонуайа в Тарту. Обычно такие наводнения случаются весной.
В понедельник река Эмайыги затопила пешеходную дорожку под мостом Кроонуайа в Тарту. Обычно такие наводнения случаются весной. Фото: Sille Annuk

Уровень воды в Эмайыги в Тарту приблизился к двум метрам, до критической отметки остается всего несколько десятков сантиметров. За последние сутки река Эмайыги поднялась почти на 25 сантиметров.

За последнюю неделю уровень воды в Эмайыги в Тарту поднялся более чем на 70 сантиметров. Если 6 января в полдень, по данным местной измерительной станции, уровень воды составлял 125 сантиметров выше нулевой отметки шкалы, то к полудню 11 января он достиг 166 сантиметров, а еще через два дня, в понедельник, был уже 197 сантиметров выше этой отметки.

Как отметил главный специалист по гидрологическому мониторингу Тартуского региона климатического отдела Агентства окружающей среды Танель Тоотс, реки Южной Эстонии, включая притоки Эмайыги, начали подниматься в новогодний период из-за дождей и талых вод. До 9 января повышение уровня воды было легче прогнозировать.

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