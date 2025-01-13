Эмайыги местами вышла из берегов: в Тарту затопило пешеходную дорожку под мостом

За последнюю неделю уровень воды в Эмайыги в Тарту поднялся более чем на 70 сантиметров. Если 6 января в полдень, по данным местной измерительной станции, уровень воды составлял 125 сантиметров выше нулевой отметки шкалы, то к полудню 11 января он достиг 166 сантиметров, а еще через два дня, в понедельник, был уже 197 сантиметров выше этой отметки.