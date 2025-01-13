Европейская комиссия (ЕК) получила совместное письмо шести государств-членов Европейского союза - Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии - с предложением снизить установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть. Пресс-секретарь ЕК Олоф Гилл подтвердил в понедельник, что это предложение будет рассмотрено на уровне стран G7.
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Европейская комиссия получила письмо с предложением снизить потолок цен на российскую нефть
«Комиссия получила такое письмо. Этот вопрос будет обсуждаться в группе G7. Предложение требует анализа, и совместно будет принято решение о дальнейших действиях», - ответил Гилл в Брюсселе на просьбу прокомментировать инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, о которой сообщали европейские СМИ.