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Европейская комиссия получила письмо с предложением снизить потолок цен на российскую нефть

Перевод: Сергей Светлов
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10 января в Балтийском море к северу от острова Рюген дрейфовал танкер Eventin под флагом Панамы, принадлежащий российскому теневому флоту. Судно перевозило около 99 000 тонн нефти.
10 января в Балтийском море к северу от острова Рюген дрейфовал танкер Eventin под флагом Панамы, принадлежащий российскому теневому флоту. Судно перевозило около 99 000 тонн нефти. Фото: AFP / Scanpix

Европейская комиссия (ЕК) получила совместное письмо шести государств-членов Европейского союза - Швеции, Дании, Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии - с предложением снизить установленный странами G7 потолок цен на российскую нефть. Пресс-секретарь ЕК Олоф Гилл подтвердил в понедельник, что это предложение будет рассмотрено на уровне стран G7.

«Комиссия получила такое письмо. Этот вопрос будет обсуждаться в группе G7. Предложение требует анализа, и совместно будет принято решение о дальнейших действиях», - ответил Гилл в Брюсселе на просьбу прокомментировать инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, о которой сообщали европейские СМИ.

Подписавшие письмо страны считают, что текущая ситуация на нефтяном рынке позволяет снизить потолок цен, сохраняя при этом стабильность рынка. Такой шаг поможет сократить доходы России и ограничить ее возможности продолжать боевые действия в Украине.

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