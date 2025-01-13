Европейская комиссия получила письмо с предложением снизить потолок цен на российскую нефть

«Комиссия получила такое письмо. Этот вопрос будет обсуждаться в группе G7. Предложение требует анализа, и совместно будет принято решение о дальнейших действиях», - ответил Гилл в Брюсселе на просьбу прокомментировать инициативу Латвии, Литвы, Эстонии, Дании, Финляндии и Швеции, о которой сообщали европейские СМИ.