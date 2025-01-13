Стало известно, кто запрещает публиковать отчет Nordica

Комиссия по экономике и Специальная антикоррупционная комиссия провели в понедельник открытое заседание, на котором обсуждался ход процедуры банкротства авиакомпании.

Председатель Комиссии по экономике Яак Ааб отметил, что последний раз вопрос банкротства государственной авиакомпании обсуждался в комиссии в ноябре, и тогда министр инфраструктуры и представители министерства обещали через некоторое время предоставить обновленную информацию о ходе процедуры. «Мы узнаем, как проходит банкротство Nordica и как идет процесс продажи самолетов», - сказал Ааб. На заседании стало известно, что интерес к покупке самолетов Nordica действительно есть, и предложения должны быть поданы в министерство до 17 января.

Также выяснилось, что долги Nordica составляют 38 миллионов евро.

На заседании был поднят вопрос, почему до сих пор не опубликован полный отчет о деятельности Nordica. Члены комиссий, которые видели отчет, отметили, что он представляет собой удручающее чтение, и выразили мнение, что налогоплательщики должны иметь возможность ознакомиться с ним. Если в прошлом году препятствием для публикации считалась продолжающаяся приватизация Nordica, то теперь это препятствие, казалось бы, устранено.

Министр инфраструктуры Владимир Свет сообщил, что он сам поддерживает публикацию отчета, но теперь препятствием выступает временный управляющий по банкротству, который утверждает, что в документе содержится информация, способная повредить ходу банкротного производства. Свет пообещал, что министерство вместе с управляющим согласует, какие разделы отчета необходимо скрыть, после чего документ будет опубликован. Министр добавил, что публикация отчета могла бы помочь избежать подобных ошибок при управлении другими государственными предприятиями, что сделало бы его чрезвычайно полезным.

На заседании также активно обсуждался вопрос, каким образом в 2023 году руководство Nordica перешло к компании Knighthood Global, если, по информации комиссий, прежнее руководство получило предложение от Lufthansa. Комиссии потребовали от министерства предоставить обе заявки для сравнения.

Испытывающая трудности Nordica объявила о банкротстве в ноябре прошлого года после утраты контракта с SAS и срыва переговоров с потенциальным датским инвестором, который посчитал риски компании слишком высокими.