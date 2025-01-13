ОБЗОР В преддверии последнего заседания: что известно о деле младенца, найденного в Сууре-Ляхтру?

Кайри Кууземаа было предъявлено обвинение в начале сентября прошлого года. Ее обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка, а также в надругательстве над телом: по версии обвинения, Кууземаа не похоронила младенца в соответствии с общепринятыми обычаями, а оставила обнаженное тело на поле. Тело было найдено 5 февраля в первой половине дня собакой из одного из хозяйств той же деревни.