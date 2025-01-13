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ОБЗОР В преддверии последнего заседания: что известно о деле младенца, найденного в Сууре-Ляхтру?

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Обвиняемая в убийстве младенца Кайри Кууземаа.
Обвиняемая в убийстве младенца Кайри Кууземаа. Фото: Tairo Lutter

Завтра состоится последнее судебное заседание по делу о мертвом младенце, найденном в Сууре-Ляхтру в прошлом году. Напоминаем, о чем шла речь на предыдущих слушаниях.

Кайри Кууземаа было предъявлено обвинение в начале сентября прошлого года. Ее обвиняют в убийстве своего новорожденного ребенка, а также в надругательстве над телом: по версии обвинения, Кууземаа не похоронила младенца в соответствии с общепринятыми обычаями, а оставила обнаженное тело на поле. Тело было найдено 5 февраля в первой половине дня собакой из одного из хозяйств той же деревни.

С октября состоялось четыре судебных заседания, и именно последнее стало наиболее переломным.

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