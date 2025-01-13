Михал: к 2029 году в Эстонии будут построеные новые газовые станции

Члены центристской фракции в Рийгикогу Лаури Лаатс, Вадим Белобровцев и Андрей Коробейник спросили премьер-министра, считает ли он разумным, что в сегодняшней ситуации с безопасностью Эстонии необходимо иметь возможность в случае необходимости производить электроэнергию с помощью горючего сланца.

Михал пояснил, что к 2030 году в энергосистеме Эстонии должно быть не менее 1000 мегаватт гарантированной мощности, большую часть которой в настоящее время обеспечивают сланцевые электростанции, которые, к сожалению, сегодня не имеют хорошей конкурентной позиции на рынке электроэнергии.

«Первая возможность для новых управляемых источников энергии - станций - появится в конце 2028 года, а некоторые газовые электростанции должны быть построены к 2029 году по результатам закупки компанией Elering резервов частоты. До этого времени мы готовы сохранять наши сланцевые электростанции в системе электроснабжения», - подчеркнул Михал.