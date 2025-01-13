Отсутствие оборудования – роковая ошибка эстонских лыжников, попавших под лавину

Четверо мужчин, попавших под лавину в районе Валь-д’Изер во Франции, входили в группу из шести эстонских лыжников. По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел в воскресенье около 14:20 на высоте примерно 2900 метров, когда снежная масса размером 100 метров в ширину и 300 метров в длину начала двигаться, вызвав лавину.

Так как лыжные патрули находились неподалеку, поисково-спасательные работы начались незамедлительно. Одного из эстонцев, который оказался засыпан снегом только до пояса, удалось быстро освободить. Второго мужчину, которого полностью завалило снегом, нашли вскоре после начала работ. Он был в сознании и дышал, его доставили в больницу.

Погибли два мужчины, 29 и 34 лет. Их тела обнаружили спасательные собаки спустя 40 и 50 минут после прибытия спасателей. В поисково-спасательной операции участвовали 20 лыжных патрульных, семь собак, горноспасательная команда с двумя вертолетами, инструкторы и врач.

Во Франции движение за пределами официальных лыжных трасс не запрещено, но крайне не рекомендуется. Эти зоны огорожены предупредительными знаками и веревками, которые необходимо преодолеть, и люди несут полную ответственность за свои действия.