В воскресенье на лыжном курорте во Франции под лавину попали четверо эстонцев, двое из которых погибли. Представители курорта отметили, что спасателям удалось бы быстрее найти пострадавших, если бы у лыжников было необходимое снаряжение.
Отсутствие оборудования – роковая ошибка эстонских лыжников, попавших под лавину
Четверо мужчин, попавших под лавину в районе Валь-д’Изер во Франции, входили в группу из шести эстонских лыжников. По данным местных СМИ, трагический инцидент произошел в воскресенье около 14:20 на высоте примерно 2900 метров, когда снежная масса размером 100 метров в ширину и 300 метров в длину начала двигаться, вызвав лавину.
Так как лыжные патрули находились неподалеку, поисково-спасательные работы начались незамедлительно. Одного из эстонцев, который оказался засыпан снегом только до пояса, удалось быстро освободить. Второго мужчину, которого полностью завалило снегом, нашли вскоре после начала работ. Он был в сознании и дышал, его доставили в больницу.
Погибли два мужчины, 29 и 34 лет. Их тела обнаружили спасательные собаки спустя 40 и 50 минут после прибытия спасателей. В поисково-спасательной операции участвовали 20 лыжных патрульных, семь собак, горноспасательная команда с двумя вертолетами, инструкторы и врач.
Во Франции движение за пределами официальных лыжных трасс не запрещено, но крайне не рекомендуется. Эти зоны огорожены предупредительными знаками и веревками, которые необходимо преодолеть, и люди несут полную ответственность за свои действия.
Спасатели сообщили, что у лыжников не было необходимого оборудования для обеспечения безопасности, например, биперов. Биперы являются стандартным снаряжением для лыжников, сноубордистов, альпинистов и спасательных команд. Они позволяют обнаружить человека под снегом, посылая радиоволны другим устройствам. Еще одним средством безопасности является воздушная подушка в рюкзаке, которую можно активировать нажатием кнопки в случае попадания под лавину.
Представители горнолыжного курорта Валь-д’Изер подтвердили Postimees, что если бы у лыжников было соответствующее снаряжение, спасатели смогли бы найти их быстрее.
Произошедшее стало уже третьим смертельным случаем в этом регионе за текущий зимний сезон, когда у жертв отсутствовало необходимое оборудование.
Во Франции предупреждали о высоком риске лавин в регионе
Метеослужба Франции объявила предупреждение о лавинной опасности в связи с сильным ветром и свежевыпавшим снегом в последние дни. На выходных в регионе действовал уровень лавинной угрозы 4-й категории по пятибалльной шкале.
По информации горнолыжного курорта, уровни лавинной опасности и глубина снежного покрова указаны в нескольких местах на всей территории горнолыжного комплекса. Эта информация также доступна на официальном сайте курорта и в социальных сетях.
Компания Alpiexpress, организующая лыжные туры из Эстонии в регион Валь-д’Изер, сообщила, что пострадавшая группа лыжников не путешествовала через их фирму и, вероятно, организовала поездку самостоятельно. Руководитель компании Рене Тууль отметил, что группа Alpiexpress находилась в том же месте на прошлой неделе, однако их поездка завершилась днем раньше трагедии.
Тууль уточнил, что на склонах туристы катались вместе с проводником до пятницы: в течение этого дня на горе проводились контролируемые подрывы лавин. Если пострадавшая группа слышала эти взрывы, у них могло сложиться ложное впечатление, что лавины находятся под контролем и ситуация безопасна.
Представитель компании добавил, что четвертый уровень лавинной угрозы по пятибалльной шкале считается относительно обычным, а третий уровень встречается практически ежедневно.
По данным представителей горнолыжного курорта Валь-д’Изер, спасательная операция, в которой использовались вертолеты, обошлась минимум в 20 000 евро. Представитель страховой компании IIZI отметил, что в Эстонии, насколько им известно, нет страховки, покрывающей расходы на несчастные случаи, произошедшие за пределами официальных лыжных трасс. Таким образом, высока вероятность, что все затраты придется покрыть пострадавшим.
Министерство иностранных дел подтвердило, что двое погибших в Альпах являются гражданами Эстонии, и сообщило, что находится в контакте с их близкими. О происшествии министерство было уведомлено французской горноспасательной службой в день трагедии.