Иран тайно договаривается с РФ о помощи в ядерной программе

В преддверии визита иранского президента Масуда Пезешкиана в Москву, в ходе которого ожидается подписание договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в Россию неоднократно приезжал с секретной миссией советник верховного лидера Ирана Али Лариджани. Об этом в понедельник, 13 января, пишет газета The Times, указывая, что западные разведки считают главной целью поездок Лариджани намерение Тегерана получить от Москвы помощь в развитии своей ядерной программы.

Кроме того, по словам источников издания в западных спецслужбах, Иран стремится получить новейшую версию российского истребителя Су-35 и восстановить уничтоженные Израилем системы ПВО.

Помимо этого, Тегеран надеется на помощь Москвы, чтобы перевооружить ливанское радикальное шиитское движение «Хезболлах», значительная часть арсенала которого была уничтожен Израилем, пишет The Times.

По сведениям газеты, в Москве Али Лариджани, бывший спикер парламента Ирана и в прошлом - офицер Корпуса стражей исламской революции, обсуждал поставки иранских беспилотников и ракет для России с целью их использования в войне против Украины.

В июне 2024 года после визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян Россия заключила с КНДР соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подобный документ планируется заключить и между РФ и Ираном по итогам визита Масуда Пезешкиана 17 января.