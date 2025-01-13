Пожары, штормы, отмены рейсов: эксперт объясняет, что покрывает страховка

«Масштабные пожары, которые уже несколько дней бушуют в районе Лос-Анджелеса в США, показали жителям Эстонии необходимость учитывать непредвиденные обстоятельства при планировании поездок. Одним из важных аспектов является защита, предусмотренная туристическим страхованием. Например, в рамках страхования путешествий LHV можно отдельно приобрести страхование от природных катастроф», - отметил Кивирюйт;

По его словам, пожары могут привести к отменам рейсов, задержкам и эвакуациям. «Если страхование путешествий включает защиту от природных катастроф, оно покрывает убытки до и во время поездки. Это включает компенсацию за отмененные поездки, билеты на возвращение домой в случае прерывания путешествия, а также расходы на неиспользованные услуги. Однако если отдельная защита от катастроф не была приобретена, страховка обеспечивает только эвакуацию. Ее организуют не страховые компании, а местные власти или внешнеполитические ведомства страны проживания», - пояснил Кивирюйт.

В таких ситуациях LHV также берет на себя расходы на возвращение домой. «Мы рекомендуем путешественникам всегда включать в страховку защиту от природных катастроф, особенно если поездка планируется в регионы, где подобные экстремальные события не редкость», - добавил представитель компании.

Проблема лесных пожаров касается не только зарубежных путешественников, но и клиентов страхования недвижимости в Эстонии. «Пожар является основным риском имущественного страхования и всегда покрывается страховым договором. Однако важно помнить, что страхование распространяется только на застрахованное имущество. Поэтому при заключении договора необходимо внимательно определить страховые суммы. Здания и квартиры обычно страхуются по восстановительной стоимости, а домашнее имущество - на конкретную сумму», - подчеркнул Кивирюйт.

Он также отметил, что восстановление жилья после пожара может занять много времени, и в таких ситуациях крайне полезно, если страховой договор включает покрытие расходов на временное жилье.

«Мы всегда надеемся, что катастрофы обойдут нас стороной. Но правильно подобранная страховая защита помогает минимизировать ущерб даже в таких непредвиденных ситуациях», - заключил Кивирюйт.