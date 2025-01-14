Видео Эстонский экипаж сбился с маршрута, наглотался пыли, но сумел сохранить позицию

Эстонцы начали этап очень хорошо и входили в десятку быстрейших. Однако в последней трети этапа они потеряли несколько позиций, но все же сохранили 11-е место в общем зачете.

Этап выиграли лидеры «Дакара» Хенк Латеган и Бретт Каммингс. Эстонцы, занявшие на этапе 18-е место, уступили победителям 18 минут и 43 секунды. В общем зачете отставание Урво Мяннамаа и Ристо Лепика от лидеров составляет 2 часа, 45 минут и 25 секунд.

«Сегодня в меню снова был длинный и серьезный этап. Первые 250 километров ехалось очень хорошо. Затем мы догнали соперника, который не пропускал нас вперед, и пришлось ехать в пыли», - рассказал Мяннамаа.

«Затем нас догнал лидер гонки, также выступающий на Toyota, Хенк Латеган. Конечно, мы пропустили его вперед, так как он борется за первое место, но вновь оказались в пыли – теперь уже от его машины. Ехать в таких условиях было не слишком приятно - в какой-то момент мы сбились с маршрута и повредили шину.

Дальше мы продолжили путь вместе с Рокасом Бачюшкой и Мартином Прокопом, преодолев последние 100 километров в плотной пылевой завесе. К счастью, больше ничего не случилось, и теперь мы в лагере, готовы к завтрашнему этапу», - поделился Мяннамаа.

Во вторник ралли «Дакар» продолжится девятым этапом протяженностью 357 километров. Этап будет скоростным, а это значит, что ошибки в навигации могут обойтись особенно дорого.