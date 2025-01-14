Cреднесуточная цена электричества на бирже во вторник, 14 января, опустилась до самой низкой в этом году отметки, пишет Rus.ERR.
Во вторник цена электричества на бирже опустилась до самой низкой в 2025 году отметки
Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 14 января составляет около шести центов за киловатт-час. По сравнению с понедельником тариф снизился почти на 40%.
В Латвии и Литве электричество 14 января стоит столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии тариф почти в десять раз ниже.