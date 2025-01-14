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Во вторник цена электричества на бирже опустилась до самой низкой в 2025 году отметки

Редактор: rus.postimees.ee
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В субботу электричество в Эстонии будет дешевле, чем в пятницу, 10 января. Иллюстративное фото.
В субботу электричество в Эстонии будет дешевле, чем в пятницу, 10 января. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Michael Bihlmayer

Cреднесуточная цена электричества на бирже во вторник, 14 января, опустилась до самой низкой в этом году отметки, пишет Rus.ERR.

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 14 января составляет около шести центов за киловатт-час. По сравнению с понедельником тариф снизился почти на 40%.

В Латвии и Литве электричество 14 января стоит столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии тариф почти в десять раз ниже.

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