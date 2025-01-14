Во вторник цена электричества на бирже опустилась до самой низкой в 2025 году отметки

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool 14 января составляет около шести центов за киловатт-час. По сравнению с понедельником тариф снизился почти на 40%.

В Латвии и Литве электричество 14 января стоит столько же, сколько и в Эстонии, а в Финляндии тариф почти в десять раз ниже.