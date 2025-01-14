Опрос: жители Эстонии назвали главное препятствие для покупки собственного жилья

Тем не менее, она подчеркнула, что для решения вопросов, связанных с низким доходом или высоким первоначальным взносом, можно предпринять определенные шаги: «Обычно здесь нет быстрых решений, но вы всегда можете улучшить ситуацию, предпринимая небольшие шаги и становясь привлекательным клиентом для банка».

Откажитесь от дорогих кредитов или замените их более выгодными

При низком доходе многие вынуждены совершать крупные покупки с помощью кредитов и рассрочек. Хакиайнен рекомендует тщательно проанализировать эти кредиты и процентные ставки по ним: «Например, часто бывает выгоднее взять более крупный кредит в банке и погасить с его помощью несколько мелких, так как крупный кредит обходится дешевле, и в итоге вы платите меньше. Кроме того, при рассмотрении заявки на жилищный кредит банк учитывает и другие кредиты клиента. Если у человека много мелких кредитов, взятых на невыгодных условиях, это может говорить о его слабых финансовых навыках и о затруднительном положении, что снижает вероятность одобрения жилищного кредита».

«Простой, но необходимый совет – пересмотреть свои расходы и подумать, можно ли как-то накопить на первоначальный взнос. Цели и потребности людей со временем меняются, поэтому имеет смысл регулярно анализировать свои траты и переоценивать их важность. Также для накопления нужной суммы можно использовать сберегательный счет или депозит, чтобы средства приносили проценты. Размещение денег на сберегательном счете помогает предотвратить снижение стоимости сбережений из-за инфляции. Это также показывает банку, что человек способен откладывать деньги», - сказала Хакиайнен.

Если первоначальный взнос слишком велик, Хакиайнен советует рассмотреть возможность получения поручительства от KredEx: «С помощью такого поручительства первоначальный взнос, который обычно составляет 15% от стоимости недвижимости, можно уменьшить до 10% или даже 5%. Это особенно полезно для тех, кому трудно накопить крупную сумму, например, для молодых специалистов, только начавших карьеру, или многодетных семей».

Экспресс-опрос по заказу банка Citadele в трех странах Балтии провела исследовательская фирма Norstat. Всего было опрошено 1500 человек.