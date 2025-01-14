На реконструкцию многоквартирных домов в Ида-Вирумаа выделят еще десять миллионов евро

Жилой дом с 72 квартирами в Нарве по адресу Кангеласте, 51 в процессе реконструкции. Фото: Пеэтер Тирман

Квартирное товарищество по адресу Кангеласте, 51 в Нарве недавно завершило частичную реконструкцию при поддержке EIS. Руководитель товарищества Пеэтер Тирман рассказал, что, несмотря на отсутствие сильных морозов, экономия уже заметна. «Чем холоднее на улице, тем дешевле нам обходится отопление. Уже тогда, когда были утеплены только крыша и цоколь, мы заметили разницу: в городе цены доходили до пятим евро за квадратный метр, тогда как у нас - 2,5 евро. Теперь с полностью утепленным фасадом мы ожидаем еще большей экономии, особенно учитывая рост цен на отопление», - сказал Тирман.

Тирман отметил, что проект реконструкции объединил жителей дома. «Рекомендую создать группу для общения, например, в телефонном приложении или в Facebook, куда можно пригласить как можно больше владельцев квартир. В нашей группе сейчас более двух третей жителей. Есть также специальные платные платформы для товариществ. Такая группа - отличное место для обмена информацией и обсуждений. Помочь в принятии решения о реконструкции может голосование по важным вопросам в письменной форме, так как собрать всех на общее собрание зачастую сложно. Кроме того, письменное голосование исключает бесплодные споры», - рассказал Тирман.

Представитель EIS в Нарве Людмила Пеусса подчеркнула, что с появлением положительных примеров недоверие к государственной поддержке реконструкции в Ида-Вирумаа начнет исчезать.

«Есть дома, которые были частично реконструированы собственными силами, но с недостатками, что породило миф о том, что реконструкция лишь увеличивает расходы и не дает желаемого результата. Однако снижение энергозатрат и качество строительства домов, реконструированных с государственной поддержкой, помогут развеять предвзятые мнения о строгих условиях поддержки и высоких ценах на квалифицированных строителей», - отметила Пеусса.

Тот же дом после реконструкции. Фото: Erakogu

Она добавила, что EIS и Союз самоуправлений Ида-Вирумаа продолжат обучение и консультирование товариществ по вопросам финансового планирования, технических решений, управления проектами и взаимодействия с жителями.

Большую часть расходов на проект реконструкции покрывает государственная поддержка. Однако если банк отказывается предоставлять товариществу кредит для софинансирования, оно может воспользоваться займом на реконструкцию от EIS. Также доступно поручительство по кредиту от EIS, которое можно оформить в банке.

Заявку на получение поддержки можно подать в онлайн-среде e-toetus, управляемой Государственным центром поддержки.

Дополнительная информация об условиях конкурса доступна на тематической странице EIS о реконструкции многоквартирных домов.