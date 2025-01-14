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Река Эмайыги выходит из берегов в середине января

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Вчера тротуар под мостом Кроонуайа в Тарту был затоплен.
Вчера тротуар под мостом Кроонуайа в Тарту был затоплен. Фото: Sille Annuk

Жители Тарту больше не могут пройти под мостом Кроонуайа, не намочив ног, так как уровень воды в реке Эмайыги продолжает повышаться. Вода уже затопила луга под мостом Ихасте. Вчера вечером уровень воды в Эмайыги приблизился к двум метрам, и до критической отметки оставалось всего несколько сантиметров.

К понедельнику уровень воды в реке Эмайыги в районе Тарту поднялся почти на 25 сантиметров за сутки. За последнюю неделю вода поднялась более чем на 70 сантиметров: 6 января в полдень уровень был на 125 сантиметров выше нуля на измерительном приборе, 11 января - на 166 сантиметров, а вчера в полдень - на 197 сантиметров.

Реки Южной Эстонии, включая притоки Эмайыги, начали подниматься из-за дождей и таяния снега в конце прошлого года. До 9 января повышение уровня воды было относительно предсказуемым, отметил специалист по гидрологическому мониторингу Агентства окружающей среды Танель Тоотс.

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