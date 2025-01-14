Река Эмайыги выходит из берегов в середине января

К понедельнику уровень воды в реке Эмайыги в районе Тарту поднялся почти на 25 сантиметров за сутки. За последнюю неделю вода поднялась более чем на 70 сантиметров: 6 января в полдень уровень был на 125 сантиметров выше нуля на измерительном приборе, 11 января - на 166 сантиметров, а вчера в полдень - на 197 сантиметров.