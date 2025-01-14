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Два калькулятора автомобильного налога на сайтах госведомств путают людей

Перевод: Ева Ойжинская
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Таксист Хельмут Пыдер не знает точно, сколько придется платить налога, но доверяет расчетам Налогово-таможенного департамента.
Таксист Хельмут Пыдер не знает точно, сколько придется платить налога, но доверяет расчетам Налогово-таможенного департамента. Фото: Sille Annuk

На сайтах Транспортного департамента и Налогово-таможенного департамента (MTA) размещены калькуляторы автомобильного налога, которые показывают разные суммы налога, подлежащего уплате. Разница составляет от трех до пятнадцати евро, а иногда и больше, в пользу Налогово-таможенного департамента. На первый взгляд может показаться, что ведомство постепенно «обирает» жителей Эстонии, отнимая по несколько евро.

Однако это не так. Разница в сумме налога возникает, если за основу берется неправильная дата расчета годового налога, пояснил эксперт по коммуникациям Транспортного департамента Карл-Йоозеп Кюнгас.

Налогово-таможенный департамент отправляет уведомление о налоге, где датой расчета указан последний день предыдущего года: 31 декабря. В то же время, в калькуляторе налога на транспортные средства, размещенном в системе самообслуживания Транспортного департамента, по умолчанию используется дата на момент расчета. Из-за этого калькулятор Транспортного департамента отображает расчет так, будто автомобиль был приобретен сегодня, и все предыдущие дни этого года исключаются из налогообложения.

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