Два калькулятора автомобильного налога на сайтах госведомств путают людей

Однако это не так . Разница в сумме налога возникает, если за основу берется неправильная дата расчета годового налога, пояснил эксперт по коммуникациям Транспортного департамента Карл-Йоозеп Кюнгас.

Налогово-таможенный департамент отправляет уведомление о налоге, где датой расчета указан последний день предыдущего года: 31 декабря. В то же время, в калькуляторе налога на транспортные средства, размещенном в системе самообслуживания Транспортного департамента, по умолчанию используется дата на момент расчета. Из-за этого калькулятор Транспортного департамента отображает расчет так, будто автомобиль был приобретен сегодня, и все предыдущие дни этого года исключаются из налогообложения.