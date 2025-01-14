На сайтах Транспортного департамента и Налогово-таможенного департамента (MTA) размещены калькуляторы автомобильного налога, которые показывают разные суммы налога, подлежащего уплате. Разница составляет от трех до пятнадцати евро, а иногда и больше, в пользу Налогово-таможенного департамента. На первый взгляд может показаться, что ведомство постепенно «обирает» жителей Эстонии, отнимая по несколько евро.
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Два калькулятора автомобильного налога на сайтах госведомств путают людей
Однако это не так. Разница в сумме налога возникает, если за основу берется неправильная дата расчета годового налога, пояснил эксперт по коммуникациям Транспортного департамента Карл-Йоозеп Кюнгас.