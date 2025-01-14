Недавняя снежная буря оставила жителям Эстонии воспоминания на всю жизнь

«О да, я запомню свой 50-й день рождения на всю жизнь», - сказала Аннели Пыльд. В субботу празднование юбилея в семейном пабе в поселке Хальяла в Ляэне-Вирумаа было в самом разгаре, когда вдруг отключилось электричество. «Мы танцевали, потом щелчок - и всё. Абсолютная темнота».