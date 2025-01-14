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Снежная буря выходных принесла жителям Эстонии воспоминания на всю жизнь

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Освобождение от снежного плена в воскресенье в микрорайоне Йыхви.
Освобождение от снежного плена в воскресенье в микрорайоне Йыхви. Фото: Peeter Lilleväli/Põhjarannik

Хотя обширный снегопад и метель утихли уже в воскресенье вечером, с последствиями снежной бури выходных будут бороться ещё и в начале текущей недели.

«О да, я запомню свой 50-й день рождения на всю жизнь», - сказала Аннели Пыльд. В субботу празднование юбилея в семейном пабе в поселке Хальяла в Ляэне-Вирумаа было в самом разгаре, когда вдруг отключилось электричество. «Мы танцевали, потом щелчок - и всё. Абсолютная темнота».

Сначала это всех удивило, но уже через минуту на столах зажгли свечи. «Мы совсем не почувствовали нехватки электричества», - отметила Аннели. Когда разрядился ноутбук, быстро достали гитары, под звуки которых танцы продолжились.

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