В Свердловской области начинается невиданный даже для России социальный эксперимент - за каждым из крупнейших СМИ региона будет закреплен отдельный священник, который будет регулярно встречаться с журналистами, проводить беседы и «разрабатывать новые форматы взаимодействия. Катастрофа с разливом нефти в Керченском проливе длится уже месяц и не думает заканчиваться - как обычно, для устранения последствий аварии не хватает примерно всего, а основную работу по очистке берега делают волонтеры. Киевская школа экономики посчитала, что американские кампании в 2023 году заплатили в российский бюджет 1,2 миллиарда долларов налогов, это символическое лидерство среди всех стран мира. Об этом в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
СМИ будут курировать священники, катастрофа на Черном и Азовском морях не ликвидируется, США – крупнейшие налогоплательщики. Обзор событий в РФ
Крупнейшие СМИ Екатеринбурга - одного из крупнейших городов России - согласились с предложением митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения о закреплении за каждым журналистским коллективом отдельного курирующего священника.
«Яркие и взаимно отрадные результаты»
По словам митрополита, выдвигая такое предложение, он ориентировался на уже имеющийся опыт работы с вузами, где священники показывают «яркие и взаимно отрадные результаты». Священники, по словам Евгения, должны будут «перебросить мостик между жизнью церкви, жизнью тех людей, которые себя считают чадами русской православной церкви и тем или иным СМИ». Сообщается, что инициативу поддержали редакции 4 канала, ОТВ, портала Е1, ЕАН, ГТРК и ТАСС.
Ожидается, что конкретные персоналии будут утверждены до конца февраля. Выбранные таким образом священники начнут регулярно встречаться с сотрудниками редакций, «проводить беседы и разрабатывать новые форматы взаимодействия».
Точно можно сказать, кто не попадет в этот список. Это иерей Екатеринбургской епархии Даниил Сидоров, который в ноябре прошлого года напал на 19-летнюю девушку возле ее дома, схватил за волосы и начал лапать. Через несколько дней священника задержали, затем вскрылся еще один эпизод его сексуальных домогательств, а в декабре Сидоров отправился на фронт и тем самым избежал всякого наказания за содеянное.
Злые языки говорят, что именно этот эпизод, растиражированный местными СМИ, и стал поводом для митрополита Евгения усилить, так сказать, идеологическую работу на местах. Отрадно, что и журналисты заблаговременно поняли и приняли важность этой работы.
Катастрофа никак не ликвидируется
Вот уже почти месяц продолжают разворачиваться события вокруг крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском заливе, в результате которых в Азовское и Черное моря попало около 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов, а еще около пяти тысяч тонн осело на морском дне. Топливо, как сообщается, уже загрязнило более 50 километров береговой линии Краснодарского края и Крыма. В результате аварии погибло до 60 дельфинов и около 150 птиц. Общий ущерб оценивается уже в 33 миллиарда рублей - притом, что пока никто не решается оценить возможные риски от срыва курортного сезона.
Два судна - виновники случившегося - развалились в результате сильного шторма еще 15 декабря. Вначале власти называли случившееся небольшим инцидентом, и лишь через 11 дней объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Хотя, в общем-то, специалистам необходимость этого была понятна почти сразу. Для сравнения: в результате аналогичной аварии в 2021 году в море вылилось всего около 80 тонн нефтепродуктов. Кроме того, происходящее сейчас - первая в мире морская авария с особой маркой топливного мазута, который тяжелее воды. И технологий его удаления с морского дня попросту не существует.
Как обычно, бряцающие по случаю и без всевозможными орденами сотрудники российского МЧС, к ситуации оказались не готовы. Основную работу по ручной уборке пляжей взяли на себя волонтеры. Спасением птиц занялись съехавшиеся со всей страны неравнодушные орнитологи. Загрязненный песок пока вроде бы вывозят на специальную площадку, но оказалось, что во всем Краснодарском крае всего четыре предприятия, способные очищать песок, и при существующих мощностях этот процесс займет около 20 лет. Можно построить новые заводы - но их быстрее трех-четырех лет тоже не запустить.
По состоянию на сегодня, 14 января, удалось убрать с берега около 350 тонн мазута. То есть, лишь одну седьмую часть того, что разлилось только на поверхность моря.
США - крупнейший налогоплательщик в России
В 2023 году американские кампании, которые продолжили свою деятельность в России несмотря ни на что, заплатили стране 1,2 миллиарда долларов налогов. Это выяснили исследователи из группы B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE). За время войны их поступления в российский бюджет даже увеличить: так, в довоенном 2021 году они заплатили РФ «всего» 915 миллионов долларов.
Крупнейшим американским налогоплательщиком в России стала табачная компания Philip Morris International, которая заплатила 220 миллионов долларов налогов. На втором месте - PepsiCo (135 миллионов долларов). Далее идут Mars (99 миллионов долларов), Procter & Gamble (67 миллионов долларов), кондитерская компания Mondelez (62 миллионов долларов), инвестиционный банк Citigroup (53 миллионов долларов) и другие.
На втором месте, кстати, Германия. Ее компании заплатили России 693 миллиона долларов налогов на прибыть. На третьем месте - Австрия, бизнес которой профинансировал российский бюджет на 579 миллионов долларов.
1,2 миллиарда долларов налогов американских компаний в России - это около 120 миллиардов рублей. Для сравнения: когда летом 2023 года случился неудачный мятеж Евгения Пригожина, Владимир Путин сообщил, что за год войны российский бюджет потратит на всю печально известную ЧВК «Вагнер» 86 миллиардов рублей. То есть, только одних американских налогов с лихвой хватает, чтобы содержать целую армию наемников - бывших и нынешних уголовников.
Такие новости, конечно, вызывают скользкое ощущение неловкости. И лишний раз убеждают, что при должных усилиях больших и сильных стран можно было сохранить сотни тысяч жизней, немного урезав финансовые интересы десятка компаний.