СМИ будут курировать священники, катастрофа на Черном и Азовском морях не ликвидируется, США – крупнейшие налогоплательщики. Обзор событий в РФ

Катастрофа никак не ликвидируется

Вот уже почти месяц продолжают разворачиваться события вокруг крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском заливе, в результате которых в Азовское и Черное моря попало около 2,5 тысяч тонн нефтепродуктов, а еще около пяти тысяч тонн осело на морском дне. Топливо, как сообщается, уже загрязнило более 50 километров береговой линии Краснодарского края и Крыма. В результате аварии погибло до 60 дельфинов и около 150 птиц. Общий ущерб оценивается уже в 33 миллиарда рублей - притом, что пока никто не решается оценить возможные риски от срыва курортного сезона.

Волонтеры заняты спасением птиц. Фото: Alexey Pavlishak

Два судна - виновники случившегося - развалились в результате сильного шторма еще 15 декабря. Вначале власти называли случившееся небольшим инцидентом, и лишь через 11 дней объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Хотя, в общем-то, специалистам необходимость этого была понятна почти сразу. Для сравнения: в результате аналогичной аварии в 2021 году в море вылилось всего около 80 тонн нефтепродуктов. Кроме того, происходящее сейчас - первая в мире морская авария с особой маркой топливного мазута, который тяжелее воды. И технологий его удаления с морского дня попросту не существует.