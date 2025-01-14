Объясняет маклер: в чем разница между долевой и совместной собственностью?

При долевой собственности несколько лиц имеют равные права на одну и ту же недвижимость, однако доля каждого совладельца строго определена. Все совладельцы имеют право пользоваться имуществом, но каждому принадлежит юридически установленная часть. Например, если три человека совместно владеют одной квартирой, они могут быть совладельцами, у каждого из которых есть треть права собственности на квартиру.