Вт, 14.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Объясняет маклер: в чем разница между долевой и совместной собственностью?

Перевод: Валерия Ермакова
Copy
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Долевая собственность и совместная собственность - это понятия, связанные с правом собственности и разделом имущества, однако они имеют разные значения и регулируются по-разному в правовых системах. Агент по недвижимости Arco Vara Анжелика Лиссова объясняет основные различия между этими терминами.

При долевой собственности несколько лиц имеют равные права на одну и ту же недвижимость, однако доля каждого совладельца строго определена. Все совладельцы имеют право пользоваться имуществом, но каждому принадлежит юридически установленная часть. Например, если три человека совместно владеют одной квартирой, они могут быть совладельцами, у каждого из которых есть треть права собственности на квартиру.

Долевая собственность:

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх