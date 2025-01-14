Долевая собственность и совместная собственность - это понятия, связанные с правом собственности и разделом имущества, однако они имеют разные значения и регулируются по-разному в правовых системах. Агент по недвижимости Arco Vara Анжелика Лиссова объясняет основные различия между этими терминами.
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Объясняет маклер: в чем разница между долевой и совместной собственностью?
При долевой собственности несколько лиц имеют равные права на одну и ту же недвижимость, однако доля каждого совладельца строго определена. Все совладельцы имеют право пользоваться имуществом, но каждому принадлежит юридически установленная часть. Например, если три человека совместно владеют одной квартирой, они могут быть совладельцами, у каждого из которых есть треть права собственности на квартиру.