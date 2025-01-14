Министерство регионального развития и сельского хозяйства представило на согласование законопроект, предусматривающий запрет на содержание кур-несушек в клетках с 2035 года. В то же время продажа яиц, произведенных за рубежом, в магазинах разрешена.
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Государство запретит содержание кур в клетках, но в магазинах все равно будут продавать их яйца
В обществе растет запрос на улучшение условий содержания кур-несушек в клетках. «Мы стремимся к устойчивому производству продуктов питания, а это невозможно без повышения уровня благосостояния животных и птиц», - заявила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.