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Государство запретит содержание кур в клетках, но в магазинах все равно будут продавать их яйца

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Куры в клетке.
Куры в клетке. Фото: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Министерство регионального развития и сельского хозяйства представило на согласование законопроект, предусматривающий запрет на содержание кур-несушек в клетках с 2035 года. В то же время продажа яиц, произведенных за рубежом, в магазинах разрешена.

В обществе растет запрос на улучшение условий содержания кур-несушек в клетках. «Мы стремимся к устойчивому производству продуктов питания, а это невозможно без повышения уровня благосостояния животных и птиц», - заявила министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман.

Пирет Хартман.
Пирет Хартман. Фото:  Сандер Ильвест
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