Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 января, заявил, что он собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным очень скоро после того, как на следующей неделе вступит в должность главы американского государства. Он не уточнил сроков проведения встречи, которая станет первой между лидерами двух стран после начала войны России против Украины в феврале 2022 года.

На вопрос о своей стратегии завершения войны Трамп в интервью Newsmax сказал: «Ну, стратегия одна, и это зависит от Путина. Я не могу себе представить, что он в восторге от того, как все идет, потому что для него это тоже складывается не так уж хорошо. И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы сделал это раньше, но <...> нужно сначала занять должность. Для некоторых вещей действительно нужно быть на месте».

«Телефонный разговор в ближайшие дни и недели»

Конгрессмен Майк Уолтц, который, как ожидается, займет пост советника президента США по национальной безопасности, 12 января заявил, что ожидает телефонного разговорамежду Трампом и Путиным в ближайшие дни и недели.

Кремль: Говорить о возможно встрече Путина и Трампа пока преждевременно

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 января заявил журналистам, что говорить о месте возможной встречи президента России Владимира Путина и Дональда Трампа после его вступления в должность президента США пока преждевременно. Говорить на эту тему рано, поскольку предметной подготовки к переговорам пока не ведется, пояснил он.

По словам представителя Кремля, в настоящее время есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма необходимы и целесообразны. «Далее будем смотреть уже после того, как поменяется администрация в Вашингтоне», - добавил Песков.

Длящаяся уже почти три года вооруженная агрессия России в Украине унесла десятки тысяч жизней, лишила миллионы людей крова и вызвало самый глубокий разрыв в отношениях между Москвой и Западом с 1962 года.