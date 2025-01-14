Fermi Energia подала заявку на запуск специального планирования для выбора места строительства АЭС

«Запуск специального планирования необходим для выбора оптимального места для строительства атомной электростанции. В ходе него будут учитываться интересы местных сообществ и органов самоуправления», - отметил председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.

«Инициирование планирования не означает обязательное строительство атомной электростанции, а создает предпосылки для того, чтобы в будущем можно было принять реальное решение о ее строительстве. События последних недель и рост потребления электроэнергии доказывают, что Эстонии необходима управляемая и надёжная энергетическая мощность для обеспечения стабильности энергосистемы и снижения стоимости электроэнергии для потребителей на десятилетия вперед», - сказал он.