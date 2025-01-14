Компания Fermi Energia подала заявку в Министерство экономики и коммуникаций на начало специального государственного планирования для выбора места размещения атомной электростанции мощностью 600 МВт.
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Fermi Energia подала заявку на запуск специального планирования для выбора места строительства АЭС
«Запуск специального планирования необходим для выбора оптимального места для строительства атомной электростанции. В ходе него будут учитываться интересы местных сообществ и органов самоуправления», - отметил председатель правления Fermi Energia Калев Каллеметс.