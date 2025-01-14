Битва за контрактников. Сколько российские регионы платят военным в начале 2025 года

С ноября Самарская область, текущий рекордсмен по единовременным выплатам контрактникам, предлагает 100 тысяч рублей за каждого привлеченного добровольца. Впервые регион начал официально поощрять рекрутеров в октябре 2024 года, вскоре после назначения нового губернатора. Однако тогда выплаты были значительно скромнее - всего 15 тысяч рублей.

Те же 100 тысяч за контрактника предлагают рекрутерам Тверская и Смоленская области, а меньше всех, 10 тысяч - Саратовская область.

Издание «Север.Реалии» (в российском реестре «иноагентов») ранее установило, что поощрительные выплаты военным вербовщикам в ряде регионов выплачивались и без официальных указов.

С 2025 года власти отменили единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны для службы в Украине для заключенных. Фото: Alexander Nemenov/Getty Images

Военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев - о том, что означают повышенные выплаты завербованным

Есть три основных способа формирования вооруженных сил. Принудительный - например, путем объявления мобилизации или призыва. Добровольный - когда служить идут по идеологическим соображениям, из чувства гражданского долга и патриотизма. И, наконец, служба по найму ради личной выгоды.

Как бы ни относились к наемникам, эта категория солдат исторически отличалась высокой боеспособностью. Наниматели были готовы щедро платить только тем, кто хорошо воюет.

Применительно к современной России известный пример - ЧВК «Вагнер», формально частная, но тесно связанная с государством военная компания, костяк которой составляли высокооплачиваемые профессиональные военные с боевым опытом. До начала войны с Украиной кого попало туда не брали.