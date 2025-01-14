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Битва за контрактников. Сколько российские регионы платят военным в начале 2025 года

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BBC
Реклама службы по контракту в России
Реклама службы по контракту в России Фото: Uncredited/AP Photo/picture alliance

В новом году российские регионы продолжают увеличивать единовременные выплаты контрактникам. По подсчетам Русской службы Би-би-си, в конце прошлого года и в начале 2025-го это уже сделали по меньшей мере 12 регионов. 60% российских регионов предлагают добровольцам более одного миллиона рублей за подписание контракта с учетом муниципальных и федеральных доплат, а в четверти из них выплаты достигают или превышают два миллиона рублей. Все больше регионов (за год их число выросло до 13) официально предлагает выплаты рекрутерам за новых контрактников.

2024 год в России прошел под знаком гонки регионов страны за новых контрактников. Во многих установили щедрые выплаты, которые действовали до конца года. Но и в 2025 году эта гонка не остановилась: большинство регионов сохранили выплаты или даже подняли их, приближая суммы к двум миллионам рублей.

Эти деньги выплачиваются сразу после подписания контракта и идут дополнительно к зарплате и другим бонусам, например, за уничтоженную технику или полученные в бою ранения.

На данный момент более 60% российских регионов предлагают добровольцам более одного миллиона рублей за подписание контракта, а в четверти из них выплаты достигают или превышают два миллиона рублей. Эти суммы включают 400 тысяч рублей федеральной выплаты, которая была введена указом президента Владимира Путина в июле 2024 года и с января 2025-го действует бессрочно.

В прошлом году введение этой выплаты стало катализатором гонки за контрактников. Указ президента рекомендовал региональным властям доплачивать новобранцам сумму, равную федеральной выплате - это стимулировало их повышать размер выплат.

В 2025 году лидером гонки неожиданно стала Самарская область, где в конце декабря выплаты контрактникам были увеличены вдвое - до четырех миллионов рублей. Правда, эта сумма действует лишь временно, до 1 февраля. Точная причина такого резкого повышения неизвестна, однако это уже второй случай значительного роста выплат после назначения Вячеслава Федорищева новым губернатором региона в сентябре 2024 года. В октябре того же года выплаты уже увеличили - с 1,205 млн до двух миллионов рублей.

По меньшей мере шесть регионов, включая Ульяновскую область, пока ограничили повышенные выплаты январем 2025-го. Там выплату в 400 тысяч, введенную в августе, продлили сразу на год, а вот дополнительные 1,5 миллиона до февраля. А в Тверской области повышенная выплата в два миллиона, введенная в ноябре 2024 года, предлагается подписавшим контракт до 25 января.

Тренд на увеличение выплат зафиксировало и издание «Ведомости», в комментарии которому губернатор Чувашии Олег Николаев пояснил свое решение поднять выплату с одного до 1,4 миллиона рублей логикой «максимальной поддержки участников спецоперации в этот сложный период».

Оценить эффективность этих мер по открытым данным невозможно, поскольку большинство регионов не раскрывает точной информации о новых контрактниках, ограничиваясь общими заявлениями о росте их числа. Как отмечало издание «Важные истории» (признано в России нежелательной организацией и «иноагентом») в сентябре, темп набора на контракт в 2024 году увеличился в шесть раз по сравнению с 2023 годом. Прокремлевский политолог Алексей Макаркин же сказал «Ведомостям», что число заключенных контрактов - один из критериев эффективности глав регионов.

Большинство регионов сохранило выплаты в прежнем объеме, какими они были на конец 2024-го, но были и те, кто снизил сумму. Так, в прифронтовой Белгородской области, которая регулярно подвергается украинским атакам, региональную выплату, как сообщалось, снизили почти в три раза  с 2,2 миллионов до 800 тысяч рублей, а в Новосибирской области - до этой же суммы с 1,1 миллиона рублей.

Почти треть регионов не объявила о продлении или отмен выплат, однако, судя по сообщениям в региональных СМИ, пабликах в соцсетях и информационных ресурсах для потенциальных контрактников, они продолжают предлагать прежние суммы. Но бывают и расхождения. Так, в Магаданской области официальная региональная выплата осенью 2024 года составляла 900 тысяч рублей, но информационный ресурс для контрактников предлагает 2,1 миллиона.

Высокие выплаты назначают не только региональные власти, но и другие структуры. Так, среди муниципалитетов лидером по размеру выплат стала столица Республики Башкирии Уфа, где выплата в январе 2025-го выросла до 700 тысяч рублей при том, что средняя выплата по стране, предлагаемая муниципалитетатми, находится в диапазоне от 200 до 400 тысяч рублей (например, в Ульяновской области, Краснодарском крае и Татарстане).

По подсчетам Би-би-си и издания «Медиазона» (признано «иноагентом» в России), Башкортостан находился в пятерке регионов с наибольшим известным числом потерь еще с января 2023 года. С сентября 2024-го регион сохраняет первую строчку в этом списке.

Помощь рекрутеров ценится все дороже

К концу 2024 года число регионов, официально предлагающих выплаты за помощь в привлечении новых контрактников, увеличилось до 13. Согласно собранным данным из указов и публикаций региональных СМИ, выплата за каждого подписавшего контракт в этих регионах на конец декабря составляла от 10 до 100 тыс. рублей. В большинстве случаев налог с нее не платится - исключением стал Татарстан.

С ноября Самарская область, текущий рекордсмен по единовременным выплатам контрактникам, предлагает 100 тысяч рублей за каждого привлеченного добровольца. Впервые регион начал официально поощрять рекрутеров в октябре 2024 года, вскоре после назначения нового губернатора. Однако тогда выплаты были значительно скромнее - всего 15 тысяч рублей.

Те же 100 тысяч за контрактника предлагают рекрутерам Тверская и Смоленская области, а меньше всех, 10 тысяч - Саратовская область.

Издание «Север.Реалии» (в российском реестре «иноагентов») ранее установило, что поощрительные выплаты военным вербовщикам в ряде регионов выплачивались и без официальных указов.

С 2025 года власти отменили единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны для службы в Украине для заключенных.
С 2025 года власти отменили единовременные выплаты за подписание контракта с Минобороны для службы в Украине для заключенных. Фото: Alexander Nemenov/Getty Images

Военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев - о том, что означают повышенные выплаты завербованным

Есть три основных способа формирования вооруженных сил. Принудительный - например, путем объявления мобилизации или призыва. Добровольный - когда служить идут по идеологическим соображениям, из чувства гражданского долга и патриотизма. И, наконец, служба по найму ради личной выгоды.

Как бы ни относились к наемникам, эта категория солдат исторически отличалась высокой боеспособностью. Наниматели были готовы щедро платить только тем, кто хорошо воюет.

Применительно к современной России известный пример - ЧВК «Вагнер», формально частная, но тесно связанная с государством военная компания, костяк которой составляли высокооплачиваемые профессиональные военные с боевым опытом. До начала войны с Украиной кого попало туда не брали.

Но именно вагнеровцы, которым потребовались людские ресурсы для продолжения боевых действий, стали набирать солдат по принципу «баш на баш» - в обмен на освобождение от наказания или уголовного преследования (ту же личную выгоду), а также за деньги. Поскольку пополнение по большей части предполагалось использовать в «мясных штурмах», уровень его военной подготовки был не так уж важен.

А затем такую практику вербовки переняло и Минобороны РФ. И в ней скрыто глубокое противоречие.

Получается, что государство согласно брать на военную службу и платить огромные по российским меркам деньги без учета профессиональных качеств, по сути любому, кто изъявит желание взять в руки оружие. Иной правитель с такими наемниками разорился бы.

К тому же налицо и социальная несправедливость - те же контрактники, мобилизованные и добровольцы воюют в Украине в тех же условиях, но без миллионных подъемных.

Тот факт, что в России не только не отказываются привлекать в армию людей за деньги, но и увеличивают им выплаты, говорит о том, что желающих добровольно отправиться на войну осталось слишком мало, а к объявлению новой мобилизации власти по ряду причин пока не готовы.

BBC
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