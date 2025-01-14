В новом году российские регионы продолжают увеличивать единовременные выплаты контрактникам. По подсчетам Русской службы Би-би-си, в конце прошлого года и в начале 2025-го это уже сделали по меньшей мере 12 регионов. 60% российских регионов предлагают добровольцам более одного миллиона рублей за подписание контракта с учетом муниципальных и федеральных доплат, а в четверти из них выплаты достигают или превышают два миллиона рублей. Все больше регионов (за год их число выросло до 13) официально предлагает выплаты рекрутерам за новых контрактников.
Битва за контрактников. Сколько российские регионы платят военным в начале 2025 года
2024 год в России прошел под знаком гонки регионов страны за новых контрактников. Во многих установили щедрые выплаты, которые действовали до конца года. Но и в 2025 году эта гонка не остановилась: большинство регионов сохранили выплаты или даже подняли их, приближая суммы к двум миллионам рублей.
Эти деньги выплачиваются сразу после подписания контракта и идут дополнительно к зарплате и другим бонусам, например, за уничтоженную технику или полученные в бою ранения.
На данный момент более 60% российских регионов предлагают добровольцам более одного миллиона рублей за подписание контракта, а в четверти из них выплаты достигают или превышают два миллиона рублей. Эти суммы включают 400 тысяч рублей федеральной выплаты, которая была введена указом президента Владимира Путина в июле 2024 года и с января 2025-го действует бессрочно.
В прошлом году введение этой выплаты стало катализатором гонки за контрактников. Указ президента рекомендовал региональным властям доплачивать новобранцам сумму, равную федеральной выплате - это стимулировало их повышать размер выплат.
В 2025 году лидером гонки неожиданно стала Самарская область, где в конце декабря выплаты контрактникам были увеличены вдвое - до четырех миллионов рублей. Правда, эта сумма действует лишь временно, до 1 февраля. Точная причина такого резкого повышения неизвестна, однако это уже второй случай значительного роста выплат после назначения Вячеслава Федорищева новым губернатором региона в сентябре 2024 года. В октябре того же года выплаты уже увеличили - с 1,205 млн до двух миллионов рублей.
По меньшей мере шесть регионов, включая Ульяновскую область, пока ограничили повышенные выплаты январем 2025-го. Там выплату в 400 тысяч, введенную в августе, продлили сразу на год, а вот дополнительные 1,5 миллиона до февраля. А в Тверской области повышенная выплата в два миллиона, введенная в ноябре 2024 года, предлагается подписавшим контракт до 25 января.
Тренд на увеличение выплат зафиксировало и издание «Ведомости», в комментарии которому губернатор Чувашии Олег Николаев пояснил свое решение поднять выплату с одного до 1,4 миллиона рублей логикой «максимальной поддержки участников спецоперации в этот сложный период».
Оценить эффективность этих мер по открытым данным невозможно, поскольку большинство регионов не раскрывает точной информации о новых контрактниках, ограничиваясь общими заявлениями о росте их числа. Как отмечало издание «Важные истории» (признано в России нежелательной организацией и «иноагентом») в сентябре, темп набора на контракт в 2024 году увеличился в шесть раз по сравнению с 2023 годом. Прокремлевский политолог Алексей Макаркин же сказал «Ведомостям», что число заключенных контрактов - один из критериев эффективности глав регионов.
Большинство регионов сохранило выплаты в прежнем объеме, какими они были на конец 2024-го, но были и те, кто снизил сумму. Так, в прифронтовой Белгородской области, которая регулярно подвергается украинским атакам, региональную выплату, как сообщалось, снизили почти в три раза с 2,2 миллионов до 800 тысяч рублей, а в Новосибирской области - до этой же суммы с 1,1 миллиона рублей.
Почти треть регионов не объявила о продлении или отмен выплат, однако, судя по сообщениям в региональных СМИ, пабликах в соцсетях и информационных ресурсах для потенциальных контрактников, они продолжают предлагать прежние суммы. Но бывают и расхождения. Так, в Магаданской области официальная региональная выплата осенью 2024 года составляла 900 тысяч рублей, но информационный ресурс для контрактников предлагает 2,1 миллиона.
Высокие выплаты назначают не только региональные власти, но и другие структуры. Так, среди муниципалитетов лидером по размеру выплат стала столица Республики Башкирии Уфа, где выплата в январе 2025-го выросла до 700 тысяч рублей при том, что средняя выплата по стране, предлагаемая муниципалитетатми, находится в диапазоне от 200 до 400 тысяч рублей (например, в Ульяновской области, Краснодарском крае и Татарстане).
По подсчетам Би-би-си и издания «Медиазона» (признано «иноагентом» в России), Башкортостан находился в пятерке регионов с наибольшим известным числом потерь еще с января 2023 года. С сентября 2024-го регион сохраняет первую строчку в этом списке.
Помощь рекрутеров ценится все дороже
К концу 2024 года число регионов, официально предлагающих выплаты за помощь в привлечении новых контрактников, увеличилось до 13. Согласно собранным данным из указов и публикаций региональных СМИ, выплата за каждого подписавшего контракт в этих регионах на конец декабря составляла от 10 до 100 тыс. рублей. В большинстве случаев налог с нее не платится - исключением стал Татарстан.
С ноября Самарская область, текущий рекордсмен по единовременным выплатам контрактникам, предлагает 100 тысяч рублей за каждого привлеченного добровольца. Впервые регион начал официально поощрять рекрутеров в октябре 2024 года, вскоре после назначения нового губернатора. Однако тогда выплаты были значительно скромнее - всего 15 тысяч рублей.
Те же 100 тысяч за контрактника предлагают рекрутерам Тверская и Смоленская области, а меньше всех, 10 тысяч - Саратовская область.
Издание «Север.Реалии» (в российском реестре «иноагентов») ранее установило, что поощрительные выплаты военным вербовщикам в ряде регионов выплачивались и без официальных указов.
Военный обозреватель Би-би-си Илья Абишев - о том, что означают повышенные выплаты завербованным
Есть три основных способа формирования вооруженных сил. Принудительный - например, путем объявления мобилизации или призыва. Добровольный - когда служить идут по идеологическим соображениям, из чувства гражданского долга и патриотизма. И, наконец, служба по найму ради личной выгоды.
Как бы ни относились к наемникам, эта категория солдат исторически отличалась высокой боеспособностью. Наниматели были готовы щедро платить только тем, кто хорошо воюет.
Применительно к современной России известный пример - ЧВК «Вагнер», формально частная, но тесно связанная с государством военная компания, костяк которой составляли высокооплачиваемые профессиональные военные с боевым опытом. До начала войны с Украиной кого попало туда не брали.
Но именно вагнеровцы, которым потребовались людские ресурсы для продолжения боевых действий, стали набирать солдат по принципу «баш на баш» - в обмен на освобождение от наказания или уголовного преследования (ту же личную выгоду), а также за деньги. Поскольку пополнение по большей части предполагалось использовать в «мясных штурмах», уровень его военной подготовки был не так уж важен.
А затем такую практику вербовки переняло и Минобороны РФ. И в ней скрыто глубокое противоречие.
Получается, что государство согласно брать на военную службу и платить огромные по российским меркам деньги без учета профессиональных качеств, по сути любому, кто изъявит желание взять в руки оружие. Иной правитель с такими наемниками разорился бы.
К тому же налицо и социальная несправедливость - те же контрактники, мобилизованные и добровольцы воюют в Украине в тех же условиях, но без миллионных подъемных.
Тот факт, что в России не только не отказываются привлекать в армию людей за деньги, но и увеличивают им выплаты, говорит о том, что желающих добровольно отправиться на войну осталось слишком мало, а к объявлению новой мобилизации власти по ряду причин пока не готовы.