Эксперт: обладателям недорогих старых внедорожников придется очень непросто

По словам Теллискиви, в этом году будет определенно сложно продать старый внедорожник стоимостью в несколько тысяч евро, поскольку регистрационный сбор будет очень высоким, учитывая стоимость автомобиля. Вместо этого автомобиль будет использоваться до тех пор, пока он окончательно не сломается, прогнозирует глава AMTEL.