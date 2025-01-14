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Эксперт: обладателям недорогих старых внедорожников придется очень непросто

Редактор: rus.postimees.ee
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Marko Saarm

По мнению Меэлиса Теллискиви, генерального директора Эстонской ассоциации предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL), продажи автомобилей снизятся в первом квартале из-за налога на автомобили, который, безусловно, ударит, например, по владельцам недорогих старых внедорожников, пишет Äripäev.

По словам Теллискиви, в этом году будет определенно сложно продать старый внедорожник стоимостью в несколько тысяч евро, поскольку регистрационный сбор будет очень высоким, учитывая стоимость автомобиля. Вместо этого автомобиль будет использоваться до тех пор, пока он окончательно не сломается, прогнозирует глава AMTEL.

Однако продажи автомобилей в первом квартале должны сохраниться благодаря крупными компаниями и государственными предприятиями, сказал Теллискиви.

Читайте подробнее на Äripäev.

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