Опрос Доверие к правительству выросло, большинство жителей Эстонии выступают за лишение граждан РФ права голоса

Согласно исследованию, проведенному Turu-uuringute AS, в котором приняли участие 1260 жителей Эстонии старше 15 лет, Рийгикогу доверяют 33% опрошенных, а правительству - 39%. В сентябре эти показатели составляли 27% и 32% соответственно.

Поддержка перехода на эстоноязычное образование остается высокой: 71% жителей считает, что это создаст равные возможности для всех детей в Эстонии получить качественное образование. Без существенных изменений остается поддержка идеи отделения Эстонской православной церкви от Московского патриархата - эту инициативу поддерживают 59% жителей.

Большинство опрошенных (63%) также выступают за лишение граждан России и Беларуси права голоса на местных выборах, в то время как среди представителей других национальностей 72% считают, что это право следует сохранить.

Членство в НАТО и Европейском союзе по-прежнему высоко ценится. Членство в НАТО поддерживают 93% эстонцев и 42% представителей других национальностей. Членство в Европейском союзе важно для 85% эстонцев и 63% представителей других национальностей.

Согласно данным Департамента статистики, рост цен в последние месяцы был низким, что, вероятно, способствует стабильности восприятия населением своего экономического благосостояния по сравнению с сентябрем. Доля людей, считающих себя находящимися в экономически сложной ситуации, составляет 31% (тот же уровень, что и в сентябре). Поддержка необходимости налоговых изменений также осталась практически неизменной: за изменения выступают 36% (в сентябре - 37%), против - 59%.

Вероятно, из-за вступивших в январе налоговых изменений экономическая неуверенность несколько возросла - 59% в декабре по сравнению с 51% в сентябре. Также снизился общий уровень удовлетворенности жизнью: с 66% в сентябре до 60% в декабре.

Среди представителей других национальностей уменьшилось чувство принадлежности к эстонскому обществу - с 68% в июне до 59% в декабре, хотя для 79% это по-прежнему остается важной ценностью.