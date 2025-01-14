Эстония выходит из соглашения о безопасности дорожного движения 12 стран

«В соответствии со статьей 18 Соглашения о сотрудничестве, оповещаем, что Министерство внутренних дел Эстонии выходит в указанное время из соглашения», - написал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс МВД РФ.

МВД Эстонии, Азербайджана, России, Армении, Таджикистана, Грузии, Туркменистана, Киргизии, Узбекистана, Латвии, Украины и Молдовы заключили 24 сентября 1993 года соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Согласно статье 18 соглашения, каждая сторона имеет право выйти из соглашения в течение шести месяцев после дня, когда она в письменном виде проинформирует депозитария, которым является Министерство внутренних дел РФ, о своем намерении выйти из соглашения.