«Россия зарекомендовала себя как ненадежный партнер, поэтому Эстония вместе с Латвией и Литвой в начале февраля отключатся от российской энергосистемы и присоединятся к континентальной европейской полосе частот. Это большой шаг в направлении энергетической безопасности», - сказала министр климата Йоко Алендер.

Отключение от российской сети произойдет 8 февраля. После этого страны Балтии присоединятся к континентальному европейскому диапазону. Подготовка к проекту велась около двадцати лет. В общей сложности в три страны Балтии и Польшу было инвестировано 1,6 млрд евро для переключения диапазона.

«Эстонское государство и компания Elering вместе со своими партнерами оценили и смягчили потенциальные риски. Наша цель - переключиться с одного частотного диапазона на другой таким образом, чтобы население Эстонии этого не заметило. В странах Балтии достаточно управляемых мощностей и внешних соединений, чтобы синхронизация с континентальной европейской полосой частот прошла гладко», - сказал председатель правления Elering Калле Кильк.

Потребителю важно знать, что цель синхронной смены диапазона заключается в том, чтобы сделать это незаметно для потребителя. Процесс безопасен, и нет необходимости отключать бытовую электронику от сети.

Однако стоит помнить, что различные ситуации могут возникнуть в любой момент, поэтому стоит быть готовым к неожиданностям. Это не значит, что надо волноваться, скорее, что нужно знать, как предпринять правильные действия в случае необходимости. Хорошим инструментом для этого является сайт olevalmis.ee, где можно найти практические советы и рекомендации для различных ситуаций. Душевное спокойствие обеспечивает уверенность в любых ситуациях.