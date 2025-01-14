Видео Российский теннисист вновь не справился с эмоциями и расколошматил ракетку

Сообщается, что в стартовом матче соперником Медведева был представитель Таиланда Касидит Самрей (ATP 418). Ожидалось, что Медведев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, с легкостью одолеет соперника. Но матч сложился совсем не так, как ожидалось.

Тайский спортсмен выиграл у Медведева сразу два сета!

В третьем сете при счете 5:3 в пользу Самрея, после очередного неудачного розыгрыша Медведев просто начал лупить ракеткой по сетке. В итоге ракетка была сломана, сетка повреждена. Некоторое время пришлось потратить на починку.

Сет Медведев в итоге проиграл со счетом 3:6, чудом выиграв матч со счетом 3:2.

Медведев трижды доходил до финала Australian Open. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м - Рафаэлю Надалю, а в 2024-м - Яннику Синнеру.