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Видео Российский теннисист вновь не справился с эмоциями и расколошматил ракетку

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Даниил медведев в очередной раз не сумел укротить эмоции.
Даниил медведев в очередной раз не сумел укротить эмоции. Фото: Francis Mascarenhas

На Australian Open, турнире серии Большого шлема, российский теннисист Даниил Медведев не сумел укротить эмоции после неудачного сета и разбил свою теннисную ракетку.

Сообщается, что в стартовом матче соперником Медведева был представитель Таиланда Касидит Самрей (ATP 418). Ожидалось, что Медведев, занимающий пятую строчку мирового рейтинга, с легкостью одолеет соперника. Но матч сложился совсем не так, как ожидалось.

Тайский спортсмен выиграл у Медведева сразу два сета!

В третьем сете при счете 5:3 в пользу Самрея, после очередного неудачного розыгрыша Медведев просто начал лупить ракеткой по сетке. В итоге ракетка была сломана, сетка повреждена. Некоторое время пришлось потратить на починку.

Сет Медведев в итоге проиграл со счетом 3:6, чудом выиграв матч со счетом 3:2.

Медведев трижды доходил до финала Australian Open. В 2021-м он проиграл Новаку Джоковичу, в 2022-м - Рафаэлю Надалю, а в 2024-м - Яннику Синнеру.

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