МНЕНИЕ Оборонные расходы Эстонии – лишь третьи по размеру среди стран Балтии

В этом году в вооружение Сил обороны Эстонии поступят ракетные системы HIMARS. Достаточное количество боеприпасов для них только предстоит заказать. Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Лидер оппозиции Урмас Рейнсалу («Отечество») неоднократно обращал внимание на то, что расчеты по боеприпасам не сходятся: если сложить и вычесть цифры, едва ли наберется 400 миллионов, а не обещанные 800 миллионов. Министерство обороны объясняет это тем, что в весеннем плане развития расходы на боеприпасы в размере 1,55 миллиарда евро были указаны с учетом НСО, тогда как в государственной бюджетной стратегии эта сумма без НСО составила 1,885 миллиарда евро, что вместе с НСО (ставка 24 процента) дает 2,337 миллиарда евро. Таким образом, разница между весенними планами по закупке боеприпасов и осенним решением составляет заявленные 787 миллионов.

Отдельный вопрос заключается в том, будет ли с 2028 года финансирование, добавленное в государственную бюджетную стратегию, полностью засчитано как часть обещанных 1,6 миллиарда евро, или же будет предусмотрена разумная базовая сумма расходов, которая, по сути, уже предусматривалась до принятия этого решения. Будущему правительству представляется возможность сократить базовые расходы на боеприпасы (приблизительно 200 миллионов евро в год) и представить их как часть дополнительных 1,6 миллиарда евро. Этот сложный и запутанный вопрос создает риск того, что вторая половина обещанных 1,6 миллиарда может в итоге просто исчезнуть.

Министерство обороны Латвии, по прогнозам, в этом году потратит на оборону 3,45 процента ВВП. Если Литве удастся каким-то чудом освоить свои дополнительные 800 миллионов, то Эстония с 3,3 процента ВВП впервые за долгое время окажется на третьем месте среди стран Балтии. Удивительно, что Латвия и Литва смогли принять решения о резком увеличении своих оборонных бюджетов с гораздо меньшим ажиотажем, чем в Эстонии.