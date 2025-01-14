В Эстонии в прошлом году разгорелись бурные дебаты вокруг увеличения расходов на оборону, однако реальные действия оказались значительно скромнее, чем у южных соседей - Латвии и Литвы. Согласно прогнозам, в этом году обе страны потратят на оборону как в относительных, так и в абсолютных показателях больше, чем Эстония. Более того, половина обещанных 1,6 миллиарда евро на дополнительное вооружение в худшем случае может остаться лишь пустыми словами, пишет редактор Меэлис Ойдсалу.
МНЕНИЕ ⟩ Оборонные расходы Эстонии – лишь третьи по размеру среди стран Балтии
Новое правительство Литвы в декабре решило увеличить оборонные расходы до 3,9 процента ВВП к 2025 году, что подтвердил и президент Гитанас Науседа. Коалиция под руководством премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса выделила Министерству обороны дополнительные 800 миллионов евро на этот год.
Освоить такую огромную сумму за короткий срок литовскому Министерству обороны будет весьма сложно. Это может оказаться эффектным политическим заявлением новой власти, особенно учитывая, что противоречие с маастрихтским критерием бюджетного дефицита в три процента пока остается нерешенным. По данным BNS, комментируя эту новость, Науседа раскритиковал предыдущую власть за то, что та много говорила об обороне, но мало действовала.
Для сравнения, 800 миллионов евро, которые литовское Министерство обороны может занять дополнительно в этом году, равны той сумме, которую эстонское правительство выделило на четыре года для пополнения запасов боеприпасов и развития дальнобойных возможностей, чтобы поражать противника на его территории. В долгосрочной перспективе (до 2030 года) говорилось о дополнительном финансировании в размере 1,6 миллиарда евро. Однако срок полномочий нынешнего эстонского правительства истекает в 2027 году, когда пройдут XVI выборы в Рийгикогу.
По словам Министерства обороны, Центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) уполномочен заключать контрактные обязательства на всю сумму в 1,6 миллиарда евро. RKIK утверждает, что за исключением некоторых случаев они способны освоить эти средства в течение года, так как действующие рамочные договоры на закупку снарядов для гаубиц и дальнобойных боеприпасов (ATACMS и т.д.) уже существуют. Единственное исключение касается авиационных боеприпасов, поскольку технологии в этой области развиваются стремительно, и может потребоваться исследование рынка.
Лидер оппозиции Урмас Рейнсалу («Отечество») неоднократно обращал внимание на то, что расчеты по боеприпасам не сходятся: если сложить и вычесть цифры, едва ли наберется 400 миллионов, а не обещанные 800 миллионов. Министерство обороны объясняет это тем, что в весеннем плане развития расходы на боеприпасы в размере 1,55 миллиарда евро были указаны с учетом НСО, тогда как в государственной бюджетной стратегии эта сумма без НСО составила 1,885 миллиарда евро, что вместе с НСО (ставка 24 процента) дает 2,337 миллиарда евро. Таким образом, разница между весенними планами по закупке боеприпасов и осенним решением составляет заявленные 787 миллионов.
Отдельный вопрос заключается в том, будет ли с 2028 года финансирование, добавленное в государственную бюджетную стратегию, полностью засчитано как часть обещанных 1,6 миллиарда евро, или же будет предусмотрена разумная базовая сумма расходов, которая, по сути, уже предусматривалась до принятия этого решения. Будущему правительству представляется возможность сократить базовые расходы на боеприпасы (приблизительно 200 миллионов евро в год) и представить их как часть дополнительных 1,6 миллиарда евро. Этот сложный и запутанный вопрос создает риск того, что вторая половина обещанных 1,6 миллиарда может в итоге просто исчезнуть.
Министерство обороны Латвии, по прогнозам, в этом году потратит на оборону 3,45 процента ВВП. Если Литве удастся каким-то чудом освоить свои дополнительные 800 миллионов, то Эстония с 3,3 процента ВВП впервые за долгое время окажется на третьем месте среди стран Балтии. Удивительно, что Латвия и Литва смогли принять решения о резком увеличении своих оборонных бюджетов с гораздо меньшим ажиотажем, чем в Эстонии.