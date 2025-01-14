Тайсон Фьюри вновь заявил о завершении карьеры

«Привет всем. Сделаю это коротко и ясно. Хочу объявить о завершении карьеры. Это был взрывной путь. Мне нравилась каждая минута, но я решил закончить. Пусть Бог благословит всех. До встречи на той стороне", – написал Фьюри в своей соцсети.

Напомним, что боксер за свою карьеру провел 37 боев, в которых он одержал 34 победы, одну ничью и потерпел два поражения – оба от украинского боксера Александра Усика.

В мае он лишился титула WBC раздельным решением судей и побывал в нокдауне в девятом раунде. Тогда Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе с 1999 года.

В декабре состоялся реванш, в котором украинец победил соперника единогласным решением.

Тайсон в разное время владел титулами WBC, IBF, WBA, WBO и IBO. Также он становился боксером года по версии журнала The Ring в 2015 и 2020 годах.