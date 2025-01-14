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Глава Elektrilevi: в случае отключения электричества можно получить компенсацию

Редактор: rus.postimees.ee
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Потребители, которые более 16 часов оставались без электричества, могут рассчитывать на компенсацию.
Потребители, которые более 16 часов оставались без электричества, могут рассчитывать на компенсацию. Фото: Sander Ilvest

По словам руководителя госкомпании Elektrilevi Михкеля Хярма, потребители, у которых не было электричества более 16 часов, могут рассчитывать на компенсацию, сообщает Rus.ERR.

«Порядок выплаты компенсаций регулируется постановлением. Согласно этому постановлению, если в зимнее время года электричества нет более 16 часов, то предусмотрено автоматическое снижение сетевой платы. Разумеется, для этого есть ряд условий, например, если ситуация чрезвычайная, то мы можем отказаться от компенсаций. Но в настоящий момент мы не будем этого делать, поэтому все клиенты, у которых не было электричества 16 часов, автоматически получат компенсацию», - цитируют во вторник, 14 января, Хярма радионовости ERR.

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