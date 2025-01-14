Возникают споры по поводу того, должны ли компании, не входящие в ЕС, иметь свободный доступ к EDIP, но Рютте предупредил, что программу не следует использовать для исключения союзников.

«Я считаю, что участие неевропейских союзников в усилиях ЕС по развитию оборонной промышленности крайне важно для безопасности Европы, - сказал он. - Трансатлантическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности делает нас всех сильнее».

На своем первом выступлении в Европейском парламенте в качестве генсекретаря НАТО Рютте заявил, что цель состоит в том, чтобы «приблизить НАТО и ЕС друг к другу» для противостояния «кампании дестабилизации», проводимой Кремлем, а также угрозам, исходящим от Ирана, Китая, кибератак и распространения ядерного оружия.

«Сейчас мы в безопасности, но не через четыре или пять лет», - сказал он, добавив позже, что если расходы не увеличатся, европейцам стоит «начать учить русский язык или ехать в Новую Зеландию».

«Я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, - отметил он. - Мы не находимся в состоянии войны, но и в состоянии мира тоже нет. Это означает, что нам нужно больше инвестировать в оборону и развивать новые возможности. Это не может ждать. Нам нужно повысить устойчивость наших обществ и критической инфраструктуры».