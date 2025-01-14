Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в понедельник Европейскому парламенту, что ЕС необходимо пересмотреть приоритеты в расходах для увеличения оборонных бюджетов, пишет Politico.
«В среднем европейские страны тратят до четверти своего национального дохода на пенсии, здравоохранение и социальные системы, и нам нужно всего лишь небольшое количество этих средств, чтобы значительно укрепить оборону», - заявил Рютте депутатам Европарламента.
Большинство стран ЕС также являются членами НАТО, и в последние десять лет альянс настаивал на том, чтобы они тратили на оборону не менее двух процентов от ВВП. В настоящее время 24 из 32 стран НАТО выполняют эту рекомендацию.
Рютте также подчеркнул, что Дональд Трамп предложил новый стандарт. На прошлой неделе избранный президент США призвал союзников тратить пять процентов от ВВП на оборону - значительно больше, чем даже США, которые тратят 3,38 процента.
Рютте не обрадовал политиков, надеявшихся на отсрочку. Он предупредил, что итоговая цель НАТО может составить от 3,6 до 3,7% процента от ВВП, если страны не наладят совместные закупки вооружений и не внедрят инновации. Даже в случае этого улучшения оборонные бюджеты «будут значительно выше двух процентов», предупредил Рютте.
Несмотря на растущие сомнения по поводу Трампа, который угрожал независимости Канады и не исключал использования силы для захвата Панамского канала или Гренландии, Рютте настаивает, что Европа все еще зависит от США в вопросах безопасности. Он считает, что было бы иллюзией полагать, что Европа может действовать самостоятельно в сфере обороны.
Это также касается развития оборонной промышленности Европы. Рютте похвалил Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP), фонд в размере 1,5 миллиарда евро, который направлен на стимулирование местного производства оружия, отметив, что текущий оборонный сектор Европы «слишком мал, слишком фрагментирован и слишком медлителен».
Возникают споры по поводу того, должны ли компании, не входящие в ЕС, иметь свободный доступ к EDIP, но Рютте предупредил, что программу не следует использовать для исключения союзников.
«Я считаю, что участие неевропейских союзников в усилиях ЕС по развитию оборонной промышленности крайне важно для безопасности Европы, - сказал он. - Трансатлантическое сотрудничество в сфере оборонной промышленности делает нас всех сильнее».
На своем первом выступлении в Европейском парламенте в качестве генсекретаря НАТО Рютте заявил, что цель состоит в том, чтобы «приблизить НАТО и ЕС друг к другу» для противостояния «кампании дестабилизации», проводимой Кремлем, а также угрозам, исходящим от Ирана, Китая, кибератак и распространения ядерного оружия.
«Сейчас мы в безопасности, но не через четыре или пять лет», - сказал он, добавив позже, что если расходы не увеличатся, европейцам стоит «начать учить русский язык или ехать в Новую Зеландию».
«Я глубоко обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, - отметил он. - Мы не находимся в состоянии войны, но и в состоянии мира тоже нет. Это означает, что нам нужно больше инвестировать в оборону и развивать новые возможности. Это не может ждать. Нам нужно повысить устойчивость наших обществ и критической инфраструктуры».
Как передает Politico, основной задачей в обеспечении безопасности Европы является усиление сотрудничества между НАТО и ЕС. Хотя обе организации находятся в Брюсселе, в течение многих лет их отношения оставались дистанцированными. НАТО занималось вопросами обороны и трансатлантических связей, в то время как ЕС фокусировался на торговле, сельском хозяйстве и климате. Однако российское вторжение в Украину изменило этот баланс.
Доминирование НАТО в области обороны начинает меняться, так как ЕС назначил первого комиссара по обороне, а Европейский парламент создал полноценный оборонный комитет. Это привело к некоторым напряжениям, о которых в прошлом году в письме к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предупредил предшественник Рютте, Йенс Столтенберг. Он выразил беспокойство по поводу возможного дублирования функций.
Однако в отличие от Столтенберга, который представляет Норвегию - не члена ЕС, Рютте имеет многолетний опыт работы премьер-министром Нидерландов и хорошо понимает, как работает Европейский союз.
«НАТО и Европейскому Союзу предстоит много совместной работы», - сказал Рютте, особо отметив усилия по поддержке Украины в ее обороне против России.
Однако он осторожно отнесся к возможному вмешательству ЕС в сферу НАТО, подчеркнув, что альянс силен в таких вопросах, как установление стандартов для артиллерийских боеприпасов, но внутренний рынок ЕС станет ключевым элементом для увеличения военного производства.
Что касается Украины, Рютте отметил, что мир может быть достигнут только в результате соглашения, которое будет учитывать интересы Киева.
«Это означает больше оружия и быстрее, чтобы Украина могла лучше защищаться и вести переговоры о выгодном соглашении для нее, для Европы и для всего мира», - добавил он.