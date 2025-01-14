Андрей Данко, вице-спикер парламента Словакии ходит по магазинам в Москве, рассказывая о низких ценах на продукты питания в России. Его заявления не соответствуют действительности. Прокремлевской пропагандой этот политик ЕС занялся после общения с министром промышленности РФ, который напрямую связан с обеспечением российской армии необходимым для продолжения военной агрессии в Украине.
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Видео ⟩ Вице-спикер парламента страны ЕС и НАТО ходит по магазинам в Москве и хвалит цены на еду
Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко, который уже несколько дней находится в Москве, занялся прокремлевской пропагандой. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видеороликов, где один из руководителей законодательной власти страны ЕС и НАТО ходит по гипермаркету в российской столице, расхваливая цены на продукты.
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