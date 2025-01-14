Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко , который уже несколько дней находится в Москве, занялся прокремлевской пропагандой. В своем Telegram-канале он опубликовал несколько видеороликов, где один из руководителей законодательной власти страны ЕС и НАТО ходит по гипермаркету в российской столице, расхваливая цены на продукты.

«Дорогие друзья, многие из вас писали, что я нахожусь где-то среди элиты, так что я попросил людей, которых мы тут знаем, чтобы побывать в российском гипермаркете. За мной, кстати, французская продовольственная компания Auchan, которая здесь осталась, - говорит Данко в видеокамеру, которую держит другой человек. - Хоть и правда, что многие фирмы ушли, но я постараюсь показать вам в этом торговом центре, что здесь почти все, как и у нас в Словакии».