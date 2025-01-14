ФОТО «Чуть не упал на рельсы»: утром пассажиры Elron столкнулись с реальной угрозой для жизни, Eesti Raudtee приносит извинения

На Балтийском вокзале все перроны покрыты голым льдом. При выходе из поезда люди рискуют поскользнуться и провалиться в опасный промежуток между платформой и вагоном. Пожилым пассажирам передвигаться особенно трудно. Подобная ситуация наблюдается и на других станциях, в частности, на Юлемисте.