Строители инфраструктуры: печальная статистика ДТП отражает состояние дорог

По данным Департамента транспорта, ежегодно необходимо реконструировать не менее 50 опасных участков национальных дорог, чтобы избежать 0,65 смертей и восьми серьезных травм в год. В 2023 году реконструировано 39 опасных участков движения, в 2024 году - 14 опасных участков движения, в 2025 году планируется реконструировать 10 опасных участков движения. За последние пять лет в эту меру было инвестировано около 28 миллионов, или в среднем около 5,6 миллиона евро в год.

Трей добавил, что известный запланированный финансовый объем на 2025 год в рамках этой меры составляет 0,9 млн, что составляет всего лишь около одной шестой от среднего показателя за предыдущие пять лет.

Сколько денег необходимо?

По мнению Союза строителей инфраструктуры, для поддержания сети национальных дорог и, таким образом, обеспечения устойчивости сектора, финансирование этой меры должно поддерживаться на уровне не менее 250 млн евро в год, однако на 2025 год предусмотрено лишь около 100 млн евро. Однако этого достаточно только для удовлетворения потребностей в обслуживании, и в реальности хроническая нехватка средств на содержание национальных дорог достигла такой стадии, что с прошлого года в национальные дороги должно было быть инвестировано не менее 450 миллионов евро.

В начале 2024 года в Эстонии будет почти 17 000 км государственных дорог. До 2021 года состояние дорог улучшалось, но сейчас оно застопорилось, и из-за нехватки денег качество дорожного покрытия будет стремительно ухудшаться. В Финляндии инвестиции в содержание дорог также неуклонно снижались на протяжении последних десятилетий. Это привело к тому, что за последние 12 лет количество километров государственных дорог с плохим покрытием увеличилось в три раза.