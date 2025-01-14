По данным Эстонского союза строителей инфраструктуры, печальная статистика дорожно-транспортных происшествий в 2024 году как минимум отчасти обусловлена ухудшением состояния дорог.
Строители инфраструктуры: печальная статистика ДТП отражает состояние дорог
Согласно последним статистическим данным Департамента транспорта, в прошлом году на дорогах Эстонии в результате дорожно-транспортных происшествий погибли 68 человек, что на девять больше, чем годом ранее. За последние пять лет количество дорожно-транспортных происшествий значительно увеличилось.
Если в 2020 году в Эстонии произошло 1406 дорожно-транспортных происшествий, то в 2024 году их число достигло 1848. Число пострадавших в ДТП выросло с 1617 человек в 2020 году до 2086 в прошлом году.
Тармо Трей, исполнительный директор Союза строителей инфраструктуры, считает, что по крайней мере часть причин роста числа ДТП связана с ухудшением качества дорог.
«На протяжении многих лет хроническое недофинансирование эстонских дорог приводит к ухудшению их состояния, недостаток средств на опытно-технологические работы также снижает безопасность дорог», - сказал Трей.
Безопасность дорожного движения можно улучшить
Одним из способов повышения безопасности дорожного движения могло бы стать расширение основных дорог до четырех полос. Трей сказал, что предыдущий анализ Департамента транспорта показал, что если уровень безопасности трех главных дорог Эстонии и участков Таллиннской окружной дороги с полосой движения 1+1 будет повышен до уровня безопасности участков с полосой движения 2+2, шоссе Таллинн-Тарту количество дорожно-транспортных происшествий сократилось бы на 25, а число пострадавших в них людей сократилось бы на 100, а число погибших — на 48 человек в год.
Необходимо также увеличить инвестиции в реконструкцию опасных участков движения. Действующий план содержания дорог на 2024–2027 годы предусматривает выделение 1,5 млн евро в 2024–2025 годах на восстановление опасных участков движения, однако программа по обеспечению безопасности дорожного движения предусматривает потребность в 12,3 млн евро на два года.
По данным Департамента транспорта, ежегодно необходимо реконструировать не менее 50 опасных участков национальных дорог, чтобы избежать 0,65 смертей и восьми серьезных травм в год. В 2023 году реконструировано 39 опасных участков движения, в 2024 году - 14 опасных участков движения, в 2025 году планируется реконструировать 10 опасных участков движения. За последние пять лет в эту меру было инвестировано около 28 миллионов, или в среднем около 5,6 миллиона евро в год.
Трей добавил, что известный запланированный финансовый объем на 2025 год в рамках этой меры составляет 0,9 млн, что составляет всего лишь около одной шестой от среднего показателя за предыдущие пять лет.
Сколько денег необходимо?
По мнению Союза строителей инфраструктуры, для поддержания сети национальных дорог и, таким образом, обеспечения устойчивости сектора, финансирование этой меры должно поддерживаться на уровне не менее 250 млн евро в год, однако на 2025 год предусмотрено лишь около 100 млн евро. Однако этого достаточно только для удовлетворения потребностей в обслуживании, и в реальности хроническая нехватка средств на содержание национальных дорог достигла такой стадии, что с прошлого года в национальные дороги должно было быть инвестировано не менее 450 миллионов евро.
В начале 2024 года в Эстонии будет почти 17 000 км государственных дорог. До 2021 года состояние дорог улучшалось, но сейчас оно застопорилось, и из-за нехватки денег качество дорожного покрытия будет стремительно ухудшаться. В Финляндии инвестиции в содержание дорог также неуклонно снижались на протяжении последних десятилетий. Это привело к тому, что за последние 12 лет количество километров государственных дорог с плохим покрытием увеличилось в три раза.