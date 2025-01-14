ФОТО Сбившийся с пути житель Эстонии провалился по пояс в трясину: спасателям потребовался час, чтобы спасти его

В понедельник около половины двенадцатого ночи в Центр тревоги позвонил 30-летний мужчина. Он был в замешательстве и немного пьян, объяснив, что, возвращаясь домой с вечеринки, сбился с пути, провалился в воду по пояс и не может выбраться. Пострадавший также сообщил, что ему очень холодно.

Пострадавший точно не знал, где он находится. Спасателям и полиции потребовалось около получаса, чтобы найти его. Важным фактором в его спасении стало то, что у него хватило сил позвать на помощь. Если бы он не смог кричать, его спасение живым и невридимым было бы под вопросом.