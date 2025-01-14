В понедельник вечером житель Тартумаа, возвращаясь домой пешком с вечеринки недалеко от Эльва, сбился с пути и провалился в трясину, оказавшись по пояс в воде. Если бы у него не было с собой телефона, чтобы вызвать помощь, инцидент мог бы закончиться трагически.
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ФОТО ⟩ Сбившийся с пути житель Эстонии провалился по пояс в трясину: спасателям потребовался час, чтобы спасти его
В понедельник около половины двенадцатого ночи в Центр тревоги позвонил 30-летний мужчина. Он был в замешательстве и немного пьян, объяснив, что, возвращаясь домой с вечеринки, сбился с пути, провалился в воду по пояс и не может выбраться. Пострадавший также сообщил, что ему очень холодно.