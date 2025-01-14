Кайри Кууземаа, обвиняемая в гибели новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру, на судебном заседании во вторник, 14 января, в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда заявила в своем последнем слове, что она не совершала вменяемых ей преступлений, а рождение ребенка в феврале прошлого года стало для нее неожиданностью.
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ФОТО ⟩ Обвиняемая в гибели новорожденного в Сууре-Ляхтру: рождение ребенка стало неожиданностью, я не получила помощи
«Это был чрезвычайно тяжелый год. Я глубоко сожалею, что с ребенком все так произошло. Сегодня из этого сделали шоу для СМИ, позоря меня и мою семью», - сказала 31-летняя Кууземаа в своем последнем слове.