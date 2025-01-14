ФОТО Обвиняемая в гибели новорожденного в Сууре-Ляхтру: рождение ребенка стало неожиданностью, я не получила помощи

«Это был чрезвычайно тяжелый год. Я глубоко сожалею, что с ребенком все так произошло. Сегодня из этого сделали шоу для СМИ, позоря меня и мою семью», - сказала 31-летняя Кууземаа в своем последнем слове.

Она утверждала, что не знала о беременности, и что роды в начале февраля прошлого года стали для нее полной неожиданностью. «Мне нужна была помощь, вы это знали? Я осталась без поддержки. Так легко унизить человека, опозорить и обвинить. Все это время на меня оказывалось психологическое воздействие и внушались идеи в мою голову. Людей настраивают против моей семьи, чтобы ее разрушить», - эмоционально говорила Кууземаа.