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ФОТО Обвиняемая в гибели новорожденного в Сууре-Ляхтру: рождение ребенка стало неожиданностью, я не получила помощи

Перевод: Сергей Светлов
Обновлено 14 января 2025, 14:59
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Кайри Кууземаа, обвиняемая в гибели новорожденного ребенка в Сууре-Ляхтру, на судебном заседании во вторник, 14 января, в Хаапсалуском судебном доме Пярнуского уездного суда заявила в своем последнем слове, что она не совершала вменяемых ей преступлений, а рождение ребенка в феврале прошлого года стало для нее неожиданностью.

«Это был чрезвычайно тяжелый год. Я глубоко сожалею, что с ребенком все так произошло. Сегодня из этого сделали шоу для СМИ, позоря меня и мою семью», - сказала 31-летняя Кууземаа в своем последнем слове.

Она утверждала, что не знала о беременности, и что роды в начале февраля прошлого года стали для нее полной неожиданностью. «Мне нужна была помощь, вы это знали? Я осталась без поддержки. Так легко унизить человека, опозорить и обвинить. Все это время на меня оказывалось психологическое воздействие и внушались идеи в мою голову. Людей настраивают против моей семьи, чтобы ее разрушить», - эмоционально говорила Кууземаа.

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