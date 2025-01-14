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Прокурор требует четырехлетнего тюремного заключения для обвиняемой в убийстве младенца в Сууре-Ляхтру

Перевод: Сергей Светлов
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Кайри Кууземаа, обвиняемая в убийстве ребенка в Сууре-Ляхтру, предстала перед судом.
Кайри Кууземаа, обвиняемая в убийстве ребенка в Сууре-Ляхтру, предстала перед судом. Фото: Tairo Lutter

Старший прокурор Ляэнеской окружной прокуратуры Элийса Соммер во вторник, 14 января, в здании суда Хаапсалу при Пярнусском уездном суде, потребовала для Кайри Кууземаа, обвиняемой в убийстве своего новорожденного ребенка и надругательстве над его телом, наказания в виде четырех лет лишения свободы.

Прокурор предложила три года и девять месяцев заключения за убийство новорожденного и шесть месяцев за надругательство над телом. Соммер ходатайствовала о назначении совокупного наказания в виде четырех лет реального лишения свободы без условного срока. Началом отбывания наказания прокурор предлагает считать 9 марта 2024 года, когда Кууземаа была задержана в Марокко.

Обвиняемая Кайри Кууземаа отказалась давать показания в ходе сегодняшнего судебного заседания.

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