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Автомобилисты без прав? Что произойдет с водительскими удостоверениями в ЕС

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Пока водительские права необходимо всегда иметь с собой "во плоти".
Пока водительские права необходимо всегда иметь с собой "во плоти". Фото: PM/SCANPIX BALICS

В Литве протестировали работу цифровых водительских удостоверений. Rus.Postimees узнал, когда и в Эстонии у водителей может появиться возможность не брать с собой «бумажные» документы, а пользоваться специальным мобильным приложением.

Около двух лет назад Европарламент и Евросовет решили внедрить цифровые удостоверения личности гражданина ЕС (eID). По прогнозам, к 2030 году не менее 80% граждан ЕС получат возможность использовать eID для доступа к госуслугам.

В конце декабря 2024 года в Литве были проведены первые тесты мобильного водительского удостоверения (mDL) в рамках пилотного проекта ЕС под названием Potential. Эти тесты стали важной вехой в разработке Европейского цифрового идентификационного кошелька, отмечают эксперты.

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