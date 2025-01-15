В Литве протестировали работу цифровых водительских удостоверений. Rus.Postimees узнал, когда и в Эстонии у водителей может появиться возможность не брать с собой «бумажные» документы, а пользоваться специальным мобильным приложением.
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Автомобилисты без прав? Что произойдет с водительскими удостоверениями в ЕС
Около двух лет назад Европарламент и Евросовет решили внедрить цифровые удостоверения личности гражданина ЕС (eID). По прогнозам, к 2030 году не менее 80% граждан ЕС получат возможность использовать eID для доступа к госуслугам.