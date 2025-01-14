Все школьники и детсадовцы Таллинна смогут бесплатно сходить на экскурсию в музей

Поддержку смогут получить все детские сады, общеобразовательные и профессиональные учебные заведения города для организации учебных экскурсий в культурные учреждения Таллинна.

«Культурный билет позволит всем детям дошкольного и школьного возраста участвовать в культурной жизни и станет важным шагом для расширения культурной аудитории», - заявил вице-мэр Каарель Оя. Он добавил, что билет можно использовать для посещения образовательных программ городских культурных учреждений. «Предлагаемые экскурсии разнообразны, интересны и предназначены для всех возрастных групп»,- отметил Оя.

Образовательные программы предлагают филиалы Таллиннского городского музея: Музей городской жизни, музей укреплений Кик-ин-де-Кек, фотомузей, детский музей Miiamilla, музей Каламая, дом Петра I, музей народов Таллинна и галерея SEEK. Учебные группы также приглашают Таллиннская филармония, Таллиннские библиотеки, городской театр, зоопарк и ботанический сад, а также Таллиннский литературный центр (включая музеи А. Х. Таммсааре, Мати Унта и Эдуарда Вильде). Информацию об образовательных программах можно найти на сайте.