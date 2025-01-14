В Партии правых предложили свой вариант ограничения права голоса граждан РФ

Законопроект, разработанный Партией правых и полковником в отставке Лео Куннасом, не конкурирует с инициативами, направленными на изменение конституции.

«Если вы не уверены на 100 процентов, что у вас есть достаточное количество голосов для изменения конституции, не голосуйте против этого законопроекта», - посоветовал членам конституционной комиссии Куннас.

«Наше решение может быть реализовано к местным выборам этого года. Оно лишь ограничит избирательные права граждан страны, которую Рийгикогу признал террористическим режимом, на ограниченный период времени», - сказала лидер Партии правых Лавли Перлинг.

После вступления в силу законопроекта все граждане других стран, проживающие в Эстонии на основании постоянного вида на жительство, сохранят право голоса.

«Наш проект не исключает внесения поправок в конституцию, но является быстрым и юридически безопасным способом ограничить избирательные права граждан РФ уже осенью этого года. При этом сохраняется возможность продолжения дискуссии о необходимости внесения поправок в конституцию», - пояснила Перлинг.

Если Рийгикогу примет только законопроект о поправке к конституции, то возможно, что граждане террористического режима будут решать жизнь Эстонии на предстоящих выборах - голосов в парламенте для приостановки права голоса может не хватить. Чтобы этого не произошло, параллельно с поправкой к конституции должен быть принят законопроект Куннаса-Партии правых, для принятия которого в парламенте нужен 51 голос, а не 81, как в случае с поправкой к конституции.

«Это значит, что в том случае, если конституционная поправка зайдет в тупик, у парламента будет альтернатива», - сказала Перлинг.

Ограничение права голоса без внесения поправок в конституцию также возможно с юридической точки зрения.

«Закон может ограничить основное право, если конституция дает на это право. В случае с избирательным правом иностранцев такое право существует в силу условий, установленных законом для избирательного права. Наш проект основан на статье 11 конституции, согласно которой права и свободы могут быть ограничены только в соответствии с конституцией», - пояснила Перлинг.

«Уважаемые члены конституционной комиссии, пожалуйста, направьте наш проект на пленарное заседание Рийгикогу, чтобы мы были абсолютно уверены, что граждане террористического режима, военнообязанные по отношению к государству-агрессору, не смогут определить нашу судьбу на осенних выборах», - призвала Перлинг.