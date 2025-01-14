«Балтийский страж»: НАТО запускает военную миссию на Балтийском море

Рютте сказал на саммите стран-участниц НАТО в регионе Балтийского моря, что миссия Baltic Sentry («Балтийский страж» - прим. ред.) будет включать различные средства, в том числе фрегаты и морские патрульные самолеты, и повысит бдительность НАТО на Балтийском море.

Генеральный секретарь также сообщил о развертывании новых технологий, включая флот морских дронов, и отметил, что НАТО будет сотрудничать с союзниками для интеграции национальных средств мониторинга.

Все это направлено на улучшение защиты критической подводной инфраструктуры и оперативное реагирование в случае необходимости. НАТО будет работать вместе с промышленностью, чтобы найти новые способы защиты и улучшения устойчивости подводных объектов.

Рютте также подчеркнул важность строгих мер. Он отметил, что Финляндия показала, как можно действовать решительно в рамках закона. «Капитаны судов должны понимать, что угрозы нашей инфраструктуре приведут к последствиям, таким как возможное высаживание на борт, конфискация судна и арест», - сказал он.