Массированная атака дронов на регионы России. Что известно

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. Средствами ПВО ликвидировано большое количество целей. В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе», - заявил саратовский губернатор Роман Бусаргин.

Российские телеграм-каналы, ссылаясь на местных жителей и публикуя видео сильного пожара, пишут, что целью удара снова стала нефтебаза комбината «Кристалл» в южной части Энгельса. В Саратове, по данным издания «164.ру», начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе «Саратовнефтепродукт». Власти не подтверждали эту информацию.

8 января после атаки дронов на Энгельс на нефтебазе начался сильный пожар, локализовать который удалось только накануне, 13 января. Губернатор и ранее в своих сообщениях без подробностей называл базу «промышленным предприятием», а СМИ связывали ее с аэродромом стратегической авиации, используемым для авиаударов по Украине.

Занятия в школах в Саратове и Энгельсе во вторник пройдут в дистанционном режиме.

В пригороде Казани, которая 21 декабря уже подвергалась массированной атаке беспилотников, также начался пожар на топливном объекте.

«Сегодня в 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», - сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Беспилотник попал по Казанской кустовой базе сжиженных газов, уточняет со ссылкой на анонимные источники «Вечерняя Казань». Сообщения о пожаре на заводе «Оргсинтез», появившиеся в российских телеграм-каналах, не подтверждаются, пишет казанское издание «Бизнес Online».