Почти все аэропорты Финляндии вынуждены использовать альтернативные системы из-за помех в работе GPS

Практически все аэропорты в Финляндии были вынуждены прибегнуть к альтернативным системам из-за помех GPS, сообщает медиаконцерн Uutissuomalainen. Самолеты используют GPS, в том числе для навигации.

В четырнадцати финских аэропортах для посадки самолетов теперь применяется основанная на данных радара и сети наземных станций система, которая определяет местоположение самолета. В течение зимы и весны аэропорты Кеми-Торнио, Йоенсуу и Коккола-Пиетарсаари также перейдут на такую систему вместо GPS.

Эксперт финского Агентства транспорта и связи Traficom Тапани Мауконен сообщил Uutissuomalainen, что GPS-помехи со стороны России значительно возросли с января прошлого года.

В 2024 году в воздушном пространстве Финляндии было зарегистрировано в общей сложности 2800 случаев помех GPS, тогда как годом ранее их было чуть более 200.