Система пособий по потере кормильца будет обновлена

Председатель комиссии по социальным делам Мадиз Тимпсон отметил, что с 1 октября 2026 года пенсия по потере кормильца будет заменена на пособие по потере кормильца и обеспечит детям, лишившимся родителя, ежемесячное пособие вне зависимости от пенсионного стажа умершего родителя или числа детей.

«Благодаря пособию по потере кормильца 90 процентов получателей пособия получат бо́льшую поддержку. Объемы пособия также не будут зависеть от пенсионного стажа родителя. Согласно законопроекту, новая номинальная сумма пособия составит 272 евро. Согласно текущим прогнозам, выплачиваемое в 2026 году пособие составит порядка 345 евро», - пояснил председатель.

Он добавил, что в 2026-2028 годах дополнительные расходы на выплату пособия по потере кормильца составят порядка 3,3 миллионов евро.

Заместитель председателя комиссии Рийна Солман отметила, что до сих пор пенсия по потере кормильца выплачивалась учащимся в возрасте до 24 лет, в то время как новое пособие планируется выплачивать учащимся до достижения 21 года.