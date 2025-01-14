«Твоего мужа пытают – и это твоя вина». История жены украинского военнопленного, которую Россия пыталась завербовать для диверсий

«Насколько вы верили в то, что он может выполнить угрозы нанести вред Диме?» - спрашиваю Светлану.

Ее глаза наполняются слезами.

«Мое сердце болело, и я могла только молиться: „Боже, не допусти этого"».

«Одна часть меня говорила: „Этот человек не имеет связи с заключенными". Другая часть спрашивала: „А что, если он действительно сможет это сделать?"»

Подожженный автомобиль. Фото: Ukrainian Police Service

В заявлении Би-би-си СБУ отметила, что сотрудничество с российскими агентами «никоим образом не облегчит положение заключенных, наоборот, может значительно усложнить их шансы на обмен».

Власти призывают всех родственников немедленно обратиться к ним, если российские агенты выйдут с ними на контакт.

Тех, кто это сделает, защитят и будут относиться к ним как к жертвам, утверждают в ведомстве.

Но если родственники соглашаются на диверсию или шпионаж, говорят в СБУ, «это может квалифицироваться как государственная измена. Максимальное наказание - пожизненное заключение».

Власти регулярно сообщают об арестах украинцев, которые якобы совершают поджоги или раскрывают России расположение военных объектов.

Прокремлевские СМИ пестрят видео, на которых украинцы якобы поджигают военный транспорт или железнодорожные электрические щиты.

Некоторые из виновников делают это за деньги, но есть предположение, что диверсии осуществляют также отчаявшиеся родственники.

Петр Яценко. Фото: BBC

Петр Яценко из украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными говорит, что российские агенты контактируют с семьями около 50% всех украинских военнопленных.